Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nereli?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Melek Mosso, seslendirdiği şarkılar, sahne performansları ve kariyerindeki başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Başarılı sanatçının yaşamı ve müzik serüveni, hayranları tarafından merak edilirken "Melek Mosso kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Melek Mosso'nun biyografisi, yaşı, memleketi ve kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, gerçek adıyla Melek Davarcı, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve müzik öğretmeni kimliğiyle tanınan sanatçı, güçlü vokali ve farklı müzik yorumuyla Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Dijital platformlardaki çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu olan Melek Mosso, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Melek Mosso aslen Kayseri doğumludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Denizli'de geçiren sanatçı, müziğe olan ilgisini çocukluk yıllarında keşfetti.

MELEK MOSSO'NUN KARİYERİ

Müzik eğitimine Denizli Belediye Konservatuvarı'nda başlayan Melek Mosso, bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördü ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. İstanbul'a yerleştikten sonra sokak müzisyenliği yaparak adını duyurmaya başlayan sanatçı, bir yandan da piyano, yan flüt, solfej ve armoni eğitimi verdi.

2015-2016 döneminde O Ses Türkiye yarışmasına katılan Mosso, 2017 yılında yeniden yorumladığı "Vursalar Ölemem" şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Kariyeri boyunca "Kedi", "Kızgınım", "Hayatım Kaymış", "Kirpiklerin", "Sabahçı Kahvesi", "Balerin", "Aşkın Adı", "Canım Acıyor", "Kolay Değil" ve "Gidenlerden" başta olmak üzere birçok başarılı esere imza atan Melek Mosso, sahne performansları ve yeni projeleriyle müzik kariyerini sürdürüyor.