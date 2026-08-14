Mehmet Salih Mazlum kimdir, hakem Mehmet Salih Mazlum hangi maçları yönetti, hangi takımı tutuyor?

Hakem Mehmet Salih Mazlum’un kariyeri ve yönettiği maçlar futbol gündeminde araştırılmaya devam ediyor. TFF’nin resmi hakem bilgi kartında 321 karşılaşmada görev yaptığı görülen Mazlum; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların maçlarında da çeşitli görevler üstlendi. Peki, Mehmet Salih Mazlum kimdir, hangi maçlarda görev aldı ve hangi takımı tutuyor?

MEHMET SALİH MAZLUM KİMDİR?

Mehmet Salih Mazlum, futbolseverlerin özellikle VAR ve AVAR görevleriyle yakından takip ettiği hakemler arasında yer alıyor. 3 Mart 1984 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Mazlum, genç yaşlarda başladığı hakemlik kariyerinde farklı liglerde görev aldı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında üst klasman yardımcı hakem olarak yer alan Mehmet Salih Mazlum, son yıllarda VAR ekibindeki görevleriyle de dikkat çekiyor.

MEHMET SALİH MAZLUM KİMDİR?

3 Mart 1984 doğumlu olan Mehmet Salih Mazlum, Trabzon doğumludur. Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Mazlum, zaman içerisinde Türkiye’nin farklı profesyonel liglerinde görev yaparak deneyim kazandı. Özellikle Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında yardımcı hakem olarak görev alan Mazlum, VAR sisteminin Türk futbolunda kullanılmaya başlamasıyla birlikte video yardımcı hakem ekibinde de sorumluluk üstlendi.

MEHMET SALİH MAZLUM NERELİ?

Mehmet Salih Mazlum, Trabzonludur. Hakemlik görev bölgesi ise İstanbul olarak geçmektedir. Kariyeri boyunca farklı şehirlerde oynanan profesyonel futbol karşılaşmalarında görev alan Mazlum, özellikle üst düzey maçlarda aldığı VAR ve AVAR görevleriyle ön plana çıkmıştır.

MEHMET SALİH MAZLUM HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de Mehmet Salih Mazlum’un hangi takımı tuttuğudur. Ancak hakemlerin tuttukları takımlar konusunda tarafsızlık ilkesi nedeniyle resmî bir açıklama yapılmamaktadır. Mehmet Salih Mazlum’un hangi takımı tuttuğuna ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar bulunsa da bu iddiaları doğrulayan güvenilir veya resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

MEHMET SALİH MAZLUM'UN HAKEMLİK KARİYERİ

Mehmet Salih Mazlum, kariyeri boyunca hem Süper Lig hem de 1. Lig seviyesinde çeşitli görevler üstlendi. Yardımcı hakemlik deneyiminin yanı sıra VAR ve AVAR ekiplerinde de görev yapan Mazlum, pozisyonların video görüntüleri üzerinden değerlendirilmesinde sorumluluk aldı.

Özellikle kritik karşılaşmalarda VAR ekibinde görev alması, Mazlum’un Türk futbolundaki deneyimini ortaya koyan önemli detaylar arasında bulunuyor. Oyun içerisindeki pozisyonları değerlendirme ve saha hakemiyle koordineli çalışma konusunda görev yapan Mazlum, son yıllarda VAR kadrolarında sıkça yer alan isimlerden biri oldu.

MEHMET SALİH MAZLUM HANGİ MAÇLARDA GÖREV YAPTI?

Mehmet Salih Mazlum, kariyeri boyunca farklı profesyonel futbol karşılaşmalarında yardımcı hakem, VAR ve AVAR olarak görev yaptı. Özellikle Süper Lig karşılaşmalarında video yardımcı hakem ekibinde yer alan Mazlum’un görev aldığı maçlar, hakem atamalarının açıklanmasıyla birlikte futbolseverlerin gündemine geliyor.

Mazlum’un görevleri arasında yalnızca normal lig karşılaşmaları değil, önem derecesi yüksek ve kritik mücadeleler de bulunuyor. VAR görevi sırasında saha hakeminin kararlarını inceleyen ekip içerisinde yer alan deneyimli hakem, pozisyonların değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

YÖNETTİĞİ BAZI MAÇLAR

• 9 Mayıs 2026: Galatasaray A.Ş. 4-2 Antalyaspor A.Ş. — AVAR

• 3 Mayıs 2026: Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor — 1. Yardımcı Hakem

• 27 Nisan 2026: Beşiktaş A.Ş. 0-0 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. — 2. Yardımcı Hakem

• 22 Nisan 2026: Galatasaray A.Ş. 0-2 Gençlerbirliği — AVAR

• 5 Nisan 2026: Fenerbahçe A.Ş. 1-0 Beşiktaş A.Ş. — 2. Yardımcı Hakem

• 19 Mart 2026: M. H. Kayserispor 1-0 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. — AVAR

• 18 Mart 2026: Corendon Alanyaspor 5-0 Kocaelispor — AVAR

• 15 Mart 2026: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş A.Ş. — 2. Yardımcı Hakem

• 8 Mart 2026: Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 1-1 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. — AVAR

• 7 Mart 2026: İstanbul Başakşehir FK 2-1 Göztepe A.Ş. — 2. Yardımcı Hakem