Edirne’nin Keşan ilçesinde uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan Mehmet Özcan, son dönemde siyasi kariyerine dair önemli bir gelişmeyle gündeme gelmiştir. CHP’den istifası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu kararın ardından siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar da konuşulmaya başlanmıştır. Peki, Mehmet Özcan kimdir? Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den neden istifa etti, AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar...

EDİRNE KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

Mehmet Özcan, 1 Ocak 1956 tarihinde Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy’de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü bölgede başlayan Özcan, ilkokulu Seydiköy’de, ortaokulu Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda ve lise öğrenimini ise Edirne Lisesi’nde tamamlamıştır.

Yükseköğrenim sürecinde ilk olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem eğitim görmüş, ardından tıp alanına yönelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Edirne Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etmiştir. Bu süreç, onun hem kamu yönetimi hem de sağlık alanında disiplinli bir akademik altyapı kazanmasını sağlamıştır.

Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan Özcan, uzmanlık alanını genel cerrahi üzerine şekillendirmiş ve Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını yapmıştır. Meslek hayatında uzun yıllar sağlık sektöründe aktif görev alarak Keşan halkına hizmet vermiştir.

1991 yılından 2003 yılı Aralık ayına kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yapan Özcan, bu dönemde bölge halkının yakından tanıdığı bir hekim haline gelmiştir. Kamu hizmeti anlayışı, ilerleyen yıllarda siyaset sahnesine geçişinde de belirleyici olmuştur.

2004 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Özcan, 2009 yerel seçimlerinde de yeniden seçilerek görevini sürdürmüştür.

MEHMET ÖZCAN CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mehmet Özcan’ın CHP’den istifası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Ancak istifanın gerekçesine ilişkin resmi ve net bir açıklama bulunmamaktadır.

MEHMET ÖZCAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Mehmet Özcan’ın istifasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de siyasi kariyerine hangi parti çatısı altında devam edeceği sorusudur.

Özellikle CHP’den ayrılmasının ardından, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde farklı iddialar gündeme gelmiştir. Bunlar arasında en çok konuşulan başlıklardan biri de AK Parti’ye geçiş ihtimalidir.

Ancak şu ana kadar Mehmet Özcan’ın AK Parti’ye geçişine dair resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.