Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, Polis Akademisi Başkanlığına atanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Prof. Dr. Murat Balcı'nın görevden alınmasının ardından bu göreve getirilen Haktankaçmaz'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Daha önce Kırıkkale Valiliği görevini de yürüten Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın yaşı, memleketi ve mesleki geçmişi araştırılıyor.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ KİMDİR?

Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Kamu görevine 1996 yılında Kahramanmaraş Valiliği bünyesinde kaymakam adayı olarak başlayan Haktankaçmaz, meslek hayatının ilk dönemlerinde farklı ilçelerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu. İlerleyen yıllarda İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevler üstlendi.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Mehmet İlker Haktankaçmaz, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ NERELİ?

Mehmet İlker Haktankaçmaz, Şanlıurfa doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini de Şanlıurfa'da tamamlamıştır.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ'IN EĞİTİM HAYATI

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Haktankaçmaz, mesleki gelişimi kapsamında yurt dışında çeşitli eğitim ve inceleme programlarına katıldı.

1998 yılında yabancı dil ve kamu yönetimi alanlarında eğitim almak üzere sekiz ay İngiltere'de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ndeki dört aylık eğitim programını 46. Dönem Müdavimi olarak tamamladı.

2005 yılında Japonya'nın yerel yönetim sistemini incelemek amacıyla iki ay Tokyo'da görevlendirildi. 2013 yılında ise Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde görev yapmak üzere beş ay Brüksel'de bulundu.

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet İlker Haktankaçmaz, 1996 yılında Kahramanmaraş Valiliği'nde kaymakam adayı olarak başladığı kamu görevinde farklı idari pozisyonlarda çalıştı. Meslek hayatı boyunca üstlendiği görevler şöyle:

- Kahramanmaraş Valiliği kaymakam adayı

- Mersin Çamlıyayla Kaymakamı

- Tunceli Ovacık Kaymakamı

- Sivas Vali Yardımcısı

- Çankırı Eldivan Kaymakamı

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

- İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

- Kırıkkale Valisi

- Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Haktankaçmaz, 2016-2018 yılları arasında Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. Bu görevinin ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde Vali-Mülkiye Başmüfettişi kadrosuna atandı.