Kamu yönetimi alanında uzun yıllara yayılan saha ve denetim tecrübesiyle öne çıkan Mehmet Cangir, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Akademik birikimi, mülki idare pratiği ve denetim süreçlerindeki etkin rolü, Cangir'i bürokrasi içinde dikkat çeken isimlerden biri haline getirdi. Peki, Mehmet Cangir kimdir? Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET CANGİR KİMDİR?

Mehmet Cangir, mülki idare kariyerine akademik altyapı ile yön vermiş, sahadan merkeze uzanan görev zinciriyle dikkat çeken bir bürokrattır. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara'ya giden Cangir, kamu yönetimi alanındaki kariyer temellerini üniversite yıllarında attı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olarak mülki idare mesleğine yönelen Cangir, lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını sürdürdü. Ankara Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

Uluslararası perspektif kazanmak amacıyla İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. Akademik kariyerini doktora aşamasına taşıyan Cangir, yeniden Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) alanında doktorasını bitirdi.

Bu çok katmanlı akademik geçmiş, Cangir'in mülki idare kariyerinde teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren bir profil çizmesini sağladı.

SAHADAN MERKEZE UZANAN MÜLKİ İDARE KARİYERİ

Meslek hayatına İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakam Adayı olarak başlayan Cangir, adaylık sürecinde Ayrancı Kaymakam Vekilliği görevini üstlendi. Bu ilk görev, yerel yönetim dinamiklerini yakından tanıması açısından önemli bir deneyim sundu.

Ardından Gönen ve Gerger Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Cangir, farklı coğrafi ve idari yapıya sahip ilçelerde görev yaparak saha tecrübesini genişletti. Daha sonra Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürüterek il düzeyinde idari koordinasyon süreçlerinde aktif rol aldı.

Bu görevler, hem yerel yönetim uygulamalarını hem de merkezi idare mekanizmalarını yakından tanımasına olanak sağladı. Özellikle farklı bölgelerdeki idari deneyimi, kariyerinin ilerleyen aşamalarında önemli referanslar arasında yer aldı.

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU VE DENETİM DÖNEMİ

2007 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanan Mehmet Cangir, Türkiye genelinde yürütülen idari denetim süreçlerinde aktif rol üstlendi. Denetim ve raporlama konusundaki yetkinliği sayesinde 2009 yılında Mülkiye Başmüfettişi unvanına yükseldi.

Bu dönemde kamu kurumlarının işleyişi, yerel yönetim uygulamaları ve idari süreçlerin etkinliği üzerine çok sayıda inceleme ve denetim çalışması yürüttü. Bürokrasi çevrelerinde özellikle denetim disiplinine hâkimiyeti ve yönetim süreçlerine dair analitik yaklaşımıyla tanınan isimler arasında yer aldı.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Cangir, kamu yönetimi alanındaki görevlerini uzun yıllara dayanan idari tecrübesiyle sürdürmektedir.

MEHMET CANGİR KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Cangir'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansımış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

MEHMET CANGİR NERELİ?

Mehmet Cangir'in memleketine dair açık bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Eğitim hayatının İstanbul ve Ankara'da geçtiği bilinmekle birlikte, doğum yeri veya nüfusa kayıtlı olduğu ile dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.