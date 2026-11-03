Mehmet Ali Aydınlar serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Mehmet Ali Aydınlar hangi şirketlerin sahibi?

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Mehmet Ali Aydınlar serveti ne kadar, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Ali Aydınlar'ın serveti ve mal varlığı merak konusu oldu. Acıbadem Sağlık Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydınlar, sağlık sektöründeki yatırımları ve uluslararası şirket ortaklıklarıyla tanınıyor. Forbes'un milyarderler listesinde de yer alan Aydınlar'ın servetine ilişkin güncel tahminler dikkat çekiyor. Peki, Mehmet Ali Aydınlar'ın serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Mehmet Ali Aydınlar hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN SERVETİ NE KADAR?

Forbes'un 2 Kasım 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarderler verilerine göre Mehmet Ali Aydınlar'ın tahmini serveti 1,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, Forbes'un günlük güncellenen servet tahminine dayanıyor.

Forbes Türkiye'nin 2026 Türk Dolar Milyarderleri listesinde ise Aydınlar'ın serveti 2,1 milyar dolar olarak gösterildi. Bu liste Mart 2026'da yayımlandı. İki rakam arasındaki fark, listelerin farklı tarihlerdeki servet tahminlerini yansıtmasından kaynaklanıyor.

Bu tutarın Mehmet Ali Aydınlar tarafından açıklanmış resmi bir mal varlığı beyanı olmadığını, Forbes'un şirket hisseleri ve diğer varlıklara ilişkin hesaplamalarına dayanan tahmini bir değer olduğunu belirtmek gerekiyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN MAL VARLIĞI NEDİR?

Mehmet Ali Aydınlar'ın mal varlığının önemli bölümünü sağlık sektöründeki yatırımları ve şirket ortaklıkları oluşturuyor. Forbes'un yayımladığı bilgilere göre Aydınlar'ın öne çıkan varlıkları şunlar:

Acıbadem Sağlık Grubu: Aydınlar, Acıbadem'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Forbes'a göre şirkette yüzde 10 hisseye sahip.

IHH Healthcare hisseleri: Acıbadem'in uluslararası ortaklık yapısı kapsamında Aydınlar'ın IHH Healthcare Berhad hisseleri bulunuyor.

Gayrimenkul yatırımları: Forbes'un biyografi notlarında Aydınlar'ın iş hayatının ilk dönemlerinden itibaren gayrimenkul yatırımları yaptığı belirtiliyor.

Ancak Aydınlar'ın sahip olduğu gayrimenkullerin sayısı, konumları ve toplam piyasa değeri kamuya açık kaynaklarda ayrıntılı olarak açıklanmıyor. Bu nedenle kişisel mal varlığının tamamını oluşturan kesin bir liste bulunmuyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Mehmet Ali Aydınlar'ın iş dünyasındaki en önemli yatırımı Acıbadem Sağlık Grubu'dur. Sağlık sektöründe kurduğu şirketi uluslararası ölçekte büyüten Aydınlar, Acıbadem'in yönetiminde aktif görevini sürdürüyor.

Aydınlar'ın bağlantılı olduğu başlıca kurum ve şirketler şöyle:

Acıbadem Sağlık Grubu: Aydınlar, 1991 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne adım attı. Zaman içerisinde hastane yatırımlarını genişleterek Acıbadem'i uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir sağlık grubuna dönüştürdü. Günümüzde grubun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

IHH Healthcare Berhad: Malezya merkezli sağlık kuruluşu IHH Healthcare'in yönetim kurulunda görev yapıyor. Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. de IHH'nin bağlı ortaklıkları arasında bulunuyor.

Acıbadem Üniversitesi: Aydınlar, sağlık alanında eğitim ve araştırmayı desteklemek amacıyla kurulan Acıbadem Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürütüyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

Mehmet Ali Aydınlar, 1956 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. 1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulundan mezun oldu. İş hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak başlayan Aydınlar, 1991 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne girdi.

Kurucusu olduğu Acıbadem Sağlık Grubu'nu büyüterek Türkiye'nin önde gelen özel sağlık kuruluşlarından biri haline getirdi. Sağlık sektöründeki yatırımlarının yanı sıra spor yöneticiliği alanında da görev alan Aydınlar, Türkiye Futbol Federasyonunun 64. başkanı olarak görev yaptı.

MEHMET ALİ AYDINLAR FORBES LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?

Forbes Türkiye'nin 2026 Türk Dolar Milyarderleri listesinde Mehmet Ali Aydınlar, 2,1 milyar dolarlık tahmini servetiyle 19. sırada yer aldı. Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler profilinde ise 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,8 milyar dolarlık servet ve dünya genelinde 2.203. sıra bilgisi paylaşıldı.varlığı nedir?