Mehmet Ali Aydınlar kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Mayıstan sonra yokum" dedi ve yeniden aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Kulübün seçimli olağan genel kurulunun gelecek yaz, haziranda yapılması bekleniyor. Bu tabloda en çok adı geçen kişi Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar oldu.

Aydınlar'ın adı seçimle ilk kez anılmıyor. Haziran 2026'daki olağanüstü kongre öncesinde aday olması beklenen iş insanı, 5 Mayıs 2026'da yarışa girmeyeceğini açıklamıştı.

MEHMET ALİ AYDINLAR FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağına henüz karar vermedi. 3 Kasım 2026'da sosyal medyada Aydınlar'ın bir iletişim ekibi kurduğu ve seçime hazırlandığı paylaşıldı. Fanatik muhabiri Samet Çayır ise bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, Aydınlar'ın bir seçim çalışması yürütmediğini yazdı.

Aydınlar'ın yakın çevresi, kasımın ikinci haftası için kendisinden randevu istedi. Aydınlar bu talebe henüz yanıt vermedi.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı. 1977'de Galatasaray İşletme Yüksekokulu'ndan mezun oldu, 1981'de mali müşavir olarak çalışmaya başladı.

Sağlık sektörüne 1993'te Acıbadem Hastanesi ile girdi. Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın kurduğu üniversite, 18 Mayıs 2007'de Resmi Gazete'de yayımlanan 5656 sayılı kanunla açıldı ve ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim yılında Maltepe'deki geçici kampüste aldı. Okulun adı, 1 Temmuz 2017'de yayımlanan 7033 sayılı kanunla Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi olarak değiştirildi. Aydınlar, TÜSİAD yönetim kurulunda da iki dönem görev yaptı.

MEHMET ALİ AYDINLAR NERELİ?

Mehmet Ali Aydınlar Malatyalı. 1956'da Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu.

MEHMET ALİ AYDINLAR NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Mehmet Ali Aydınlar, 6-7 Haziran 2026'daki seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde, Fenerbahçe'nin geleceğinin kendi adı üzerinden yapılan tartışmalarla gölgelenmesini istemediği için adaylıktan çekildi. O günlerde adının yer aldığı bir yönetim listesi gazeteciler tarafından paylaşılmıştı.

Aydınlar, 5 Mayıs'ta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada kulübe bağlılığının bir unvana ya da makama bağlı olmadığını söyledi ve "Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür" dedi. Olağanüstü kongrede başkanlığa Aziz Yıldırım seçildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR TFF'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Ali Aydınlar, 2008'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda yer aldı. 29 Haziran 2011'de Ankara'daki genel kurulda tek aday olarak TFF başkanlığına seçildi; salondaki delegelerin hepsi ona oy verdi. Federasyondan önce Fenerbahçe yönetim kurulunda beş yıl görev almıştı.