Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 76. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 76. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bosna’da kurulan tuzak, Osmanlı otağına kadar uzanan büyük bir kırılmanın fitilini ateşler. Çiçek Hatun’a yapılan hain saldırı, yalnızca bir cana değil, görünmeyen birçok gerçeğin de ortaya çıkmasına sebep olur. Şifahanede verilen mücadele sürerken, bu hadise Mehmed’in hayatında ve saray dengelerinde yeni bir dönemin kapısını aralar. Çiçek Hatun’un ağır yaralanması nelere sebebiyet verecektir? Ölümden dönen Vlad, oyunun dışında kalamaz; oyunu yeniden kurmak ister. Ancak Macar sarayında beklediği desteği bulamaz. Fakat Vlad için esaret, bir son değil bir fırsattır. Sessizliğinin ardında yeni bir plan, yeni bir intikam büyümektedir. Vlad’ın yeni hamlesi ne olacaktır? Eflak’ta tahta çıkan Radu, gücünü ilan ederken en büyük tehdidin hâlâ ortadan kalkmadığını bilir. Geçmişten gelen gölge, her adımını takip eder. Vlad’ın yaşadığı ihtimali, kurduğu düzeni sarsmaya yeter. İki kardeş arasındaki bu hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Vlad’ın dönüşüyle Radu arasındaki gerilim nereye varacaktır? Savaş meydanındaki hesaplaşma devam edecek midir? Osmanlı sarayında ise başka bir mücadele başlar. Mahmud Paşa ile Şehzade Bayezid arasında yükselen fikir ayrılığı, devletin geleceğine dair derin bir çatlağın işaretidir. Güç mü, merhamet mi? Bu sorunun cevabı yalnızca sarayı değil, Osmanoğlu’nun kaderini de belirleyecektir. Bosna’da kurulan yeni düzen ve Zağanos Paşa’nın diplomatik hamlesi, Osmanlı’nın kudretini bir kez daha gösterir. Ancak bu zafer, yaklaşan fırtınanın öncesindeki sessizlik midir? Yoksa daha büyük bir savaşın habercisi mi?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.