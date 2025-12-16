Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 62. Bölüm TRT1 HD!

Güncelleme:
TRT 1'in sevilen yapımlarından "Mehmed: Fetihler Sultanı", 62. bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerle dolu yaşamını konu alan dizi, tarih tutkunlarını ekrana kilitliyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Mehmed: Fetihler Sultanı canlı izle" ve "62. bölüm TRT 1 HD izle" gibi aramalarla diziyi takip etmeye devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 62. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih'in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed'in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pontus surlarının çöktüğü noktadan içeri sızan Akıncılar, Draven'ın kurduğu kanlı tuzağa karşı kahramanca direnmeye çalışır. Bu haber Mehmed'e ulaştığında, yaşananların askerî bir hatadan değil, içlerindeki hainin hamlesinden kaynaklandığını anlar. Akıncı Mustafa'nın Pontus'tan getirdiği malumatlarla Mehmed şüphesini Vlad Tepeş'e yöneltir. Vlad'ın zihnini karartan "Vlaciu" fısıltıları ise Bayezid'i bile tedirgin eder. Bu sırada Pontus'un megadükü Yorgo, Mehmed'e gizli bir vaatte bulunur: "Bir gün içinde kapıyı açacağım ve İmparator'u teslim edeceğim." Ancak Draven, Yorgo'nun niyetini sezer ve onu adım adım takip eder. Yorgo ağır bir saldırıya uğrar; kapıyı açıp açamadığı ise bilinmezliğe gömülür. Vaat edilen saat geldiğinde karargâhta herkes gözünü sur kapılarına diker. Ne bir işaret vardır ne de Yorgo'dan bir haber…Kapılar açılacak mı, yoksa Yorgo çoktan susturuldu mu? Bu belirsizliğin içinde Mehmed kararını verir. Şahi topları Notia surlarına ateş açar; her gürleyişte taşlar yerinden sökülür. Açılan gedikten Yeniçeriler, lağımcılar ve akıncılar hızla şehrin içine ilerler. Tam o anda Eren'in rüyasında Ulubatlı Hasan'dan aldığı emanet gerçeğe dönüşür. Yaralı halde burçlara tırmanır ve ok yağmurunun altında üç hilalli sancağı diker. Sancağın dalgalanmasıyla şehir susar; Pontus'un kaderi kesinleşir. Ancak gölgelerde başka bir hesap vardır. Mehmed'le son konuşmasının ardından karargâhtan ayrılan Vlad Tepeş, karanlığın içinde fısıldar: "Mehmed içindeki Fatih'i öldüremedi… Bunu onun yerine ben yapacağım."

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans'ın Megadük'ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans'ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.

Osman DEMİR
