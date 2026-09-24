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Meclis çalışmalarının yeniden başlayacağı tarih, yasama gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Genel Kurul'un açılış tarihi merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden açılacak. Böylece 28. Dönem 4. Yasama Yılı kapsamında Genel Kurul çalışmaları yeniden başlayacak. TBMM'nin resmi kayıtlarında da 28. Dönem 4. Yasama Yılına ait Genel Kurul çalışmalarının temmuz ve ağustos aylarında devam ettiği görülüyor.

İçtüzük gereği Genel Kurul'un 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken, kabul edilen öneriler doğrultusunda çalışmalar bu tarihten sonra da sürdürüldü. Genel Kurul, 11 Ağustos 2026'da 28. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim 2026'ya kadar tatile girdi.

TBMM 2026 YENİ YASAMA YILI

TBMM'nin 2026 yılı yeni yasama dönemi çalışmaları, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Bu tarih, TBMM Genel Kurulu'nun yeniden toplanacağı tarih olarak belirlendi.

Dönem 4. Yasama Yılı kapsamında Genel Kurul, 1 Temmuz sonrasında da çalışmalarına devam etti. TBMM kayıtlarında 2 Temmuz'dan başlayarak temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen birleşimler yer alıyor.

Genel Kurul'un tatile girmeden önce kabul ettiği son düzenleme ise Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun oldu. AA'nın derlemesine göre, 1 Temmuz'dan bu yana Genel Kurul'da 7 kanun, 1 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 1 uluslararası anlaşma kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun da yer aldı.

Ayrıca öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun da Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türkiye ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması sekretaryaları arasındaki anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Genel Kurul'da kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanmasıyla 28. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmaları devam edecek.