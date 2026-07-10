MEB ROTA MAARİF LGS TERCİHİ 2026: Rota maarif ekranı açıldı mı? Rota Maarif Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala, tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçlarla birlikte okul kontenjan tablolarını erişime açarken, tercih döneminde kullanılacak dijital rehberlik platformu Rota Maarif'i de öğrencilerin kullanımına sunacak. İşte 2026 LGS tercih sürecinde Rota Maarif sistemi hakkında resmi olarak paylaşılan bilgiler...

MEB ROTA MAARİF LGS TERCİHİ 2026

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte lise tercih sürecinde kullanılacak okul kontenjan tabloları da aynı gün erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Yerleştirme sonuçları ile okullarda kalan boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Tercih döneminde öğrencilerin okul seçimini daha bilinçli şekilde yapabilmesi amacıyla geliştirilen Rota Maarif platformu da tercih sürecinin önemli dijital rehberlerinden biri olarak kullanılacak.

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LGS TERCİHTE ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin ve velilerin tercih sürecini daha sağlıklı değerlendirebilmesi amacıyla hazırlanan dijital rehberlik platformudur.

Sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin güncel bilgileri tek platformda bir araya getirerek okul seçimi sürecinde ihtiyaç duyulan verilere kolay erişim imkânı sunmayı amaçlıyor.

Platform üzerinden yalnızca taban puanlar veya yüzdelik dilimler değil; okulların akademik yapısı, fiziki olanakları, eğitim modeli ve çeşitli kurumsal bilgileri de görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler kendi ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda tercih listelerini daha kapsamlı şekilde oluşturabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Rota Maarif sistemi, 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin ve velilerin erişimine açılacak.

ROTA MAARİF EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamasına göre Rota Maarif platformu, 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

Öğrenciler ve veliler, platforma internet tarayıcıları üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabilecek. Sistem üzerinden tercih döneminde ihtiyaç duyulan okul bilgileri tek ekranda görüntülenebilecek.

Platformun erişime açılmasıyla birlikte adaylar, tercih sürecini destekleyecek güncel okul bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı resmi dijital rehber üzerinden ulaşabilecek.

ROTA MAARİF SİSTEMİ İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Rota Maarif, doğrudan tercih işlemi yapılan bir ekran olmaktan ziyade, tercih sürecinde okul araştırmasını kolaylaştıran dijital bir rehber olarak hizmet veriyor.

Platform üzerinden öğrenciler şu bilgilere ulaşabiliyor:

İl, ilçe ve eğitim kademesine göre okul arama

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okul türlerine göre filtreleme

Pansiyon ve barınma olanakları

Okulların adres ve iletişim bilgileri

Harita konumu

Eğitim saatleri

Öğretim modeli

Laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve diğer fiziki imkânlara ilişkin bilgiler

Bu bilgiler sayesinde öğrenciler farklı okulları ayrıntılı biçimde karşılaştırarak tercih listelerini oluşturma sürecinde daha kapsamlı değerlendirme yapabiliyor.

LGS tercihleri ise Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Tercih sürecinde kullanılacak okul bilgileri ve rehberlik verileri ise Rota Maarif platformu üzerinden erişilebilecek.