Yaz tatilinin son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte okulların açılış tarihi, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, uyum eğitimleri, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatiline ilişkin tüm tarihler kesinleşti. Peki, MEB okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı takvimi...

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı kapsamındaki mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ise milyonlarca öğrenci için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla resmen başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yaz tatili, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların açılmasıyla sona erecek.

Yeni eğitim öğretim dönemine geçiş öncesinde öğretmenler hazırlık çalışmalarını tamamlayacak, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise uyum programlarına katılarak eğitim hayatına başlangıç yapacak.

2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı şu şekilde uygulanacak:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Uyum eğitimleri

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Birinci dönem başlangıcı

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2026-2027 ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili takvimi de belli oldu. Birinci dönemin son ders günü 22 Ocak 2027 Cuma olacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla tamamlanacak. Böylece yaz tatili resmi olarak başlayacak.

Eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenlerin yıl sonu