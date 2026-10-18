Mbaye Diagne kimdir? Konyaspor'u 85. dakikada yıkan Amedspor golcüsü kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Diyarbakır'da skor 0-0'dı ve Konyaspor bir puanla dönmeye hazırlanıyordu. 71. dakikada Gift Orban'ın yerine oyuna giren Mbaye Diagne, 85. dakikada Dia Saba'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Rayyan Baniya'nın önünde yükseldi ve topu kafayla sol köşeye gönderdi. Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler bu golle 1-0 kazandı ve puanını 17'ye çıkardı.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Senegalli santrfor. Türkiye'de en çok 2018-19 sezonuyla hatırlanıyor: o sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da, ikinci yarısını Galatasaray'da geçirdi ve toplam 30 golle Süper Lig gol kralı oldu. Senegal Milli Takımı'yla 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale kadar gitti.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Diagne 1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu ve 34 yaşında.

İTALYA'DAN ÇİN'E, ORADAN KASIMPAŞA'YA

Profesyonel kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başladı. Serie D ekibi Bra'da 29 maçta 23 gol atınca 2013'te Juventus onu kadrosuna kattı. Juventus'ta resmi maçta forma giymedi; 2013 ile 2016 arasında Fransa'dan Ajaccio, Lierse, Al-Shabab, Westerlo ve Macaristan'dan Újpest'e kiralık olarak gönderildi ve Şubat 2016'da Çin ekibi Tianjin TEDA'ya transfer oldu.

Türkiye macerası Ocak 2018'de Kasımpaşa ile başladı. Ocak 2019'da Galatasaray'a geçen santrfor, sarı-kırmızılıların o sezon Türkiye Kupası'nı kazanan kadrosundaydı. Galatasaray onu sonraki iki sezonda Club Brugge'e ve İngiltere'den West Bromwich Albion'a kiraladı. Temmuz 2022'de sözleşmesi karşılıklı feshedildi ve aynı yaz Fatih Karagümrük'e imza attı. Ardından Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah ve Neom formalarını giydi.

1. LİG'DE 29 GOL

Diagne, Ağustos 2025'te o sırada TFF 1. Lig'de oynayan Amedspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Medyascope'a göre imzadan sonra hedefini "en az 25 gol" diye koydu. Hedefi aştı. Sezonu 29 golle gol kralı olarak bitirdi. Medyascope'un aktardığına göre bu sayı, 2001-02'den bu yana 1. Lig'de bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına, Marco Paixao'nun 2018-19'da Altay formasıyla kurduğu rekora eşit.

Amed, 2 Mayıs 2026'da son haftada Iğdır FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı ve kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diagne o maçtan sonra Fanatik'e "Süper Lig'e gelip bana ait olan gol rekorunu yeniden kıracağım" dedi.

YAZ ARASINDAKİ SÖZLEŞME TARTIŞMASI

Temmuz 2026'da Diagne, takımın Erzurum kampına katılmadı. Medyascope'un haberine göre oyuncu yönetimle sözleşme ayrıntılarını konuştuğunu ve iki yıllık sözleşmesini tamamlamak istediğini söyledi. Kulüp Başkanı Nahit Eren ise Diagne'nin sözleşme uzatma ve zam istediğini, geç katılma talebinin kabul edilmediğini açıkladı. Diagne sonunda Amed'de kaldı ve Konyaspor maçında kulübenin golcüsü oldu.