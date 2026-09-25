Kylian Mbappe'nin Türkiye maçında yaşadığı an, hem Türk hem de Fransız futbolseverleri ekran başına kilitledi. Maçın ardından "Mbappe sakatlandı mı?", "Mbappe neden oyundan çıktı?" ve "Sakatlığı ciddi mi?" soruları peş peşe gelmeye başladı. Fransız yıldızın son durumu ve oyundan çıkma nedeni haberimizin devamında…

MBAPPE GOL SEVİNCİNİN ARDINDAN SAKATLANDI

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında Kocaeli Stadyumu'nda A Milli Takım ile karşılaşan Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle sevindi. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Golünü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşayan Real Madridli yıldız, oyuna devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi. Fransız kaptanın oyundan çıkması, hem Fransa yedek kulübesinde hem de tribünlerde endişeye yol açtı.

MAÇ ÖNCESİNDE DE GÜNDEMDEYDİ

Mbappe, Türkiye maçı öncesinde de sağlık durumuyla gündemdeydi. Fransız yıldız, grip benzeri belirtiler nedeniyle kampta antrenmanlardan birine katılmamıştı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç öncesi basın toplantısında Mbappe'nin oynamasını umduğunu söylemişti. Kısa sürede toparlanan Mbappe, Türkiye karşısında sahaya çıkarak gol attı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

MBAPPE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Mbappe'nin sakatlığının türü ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. Fransız yıldızın durumu, sağlık ekibinin yapacağı kontroller ve tetkiklerin ardından belli olacak. Fransa'nın Uluslar Ligi'nde İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak olması, Mbappe'nin sağlık durumunu daha da kritik hale getiriyor.

FRANSA'DA GÖZLER MBAPPE'DE

Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan ve ülkesinin tarihindeki en golcü oyuncu unvanına sahip Mbappe'nin olası bir yokluğu, Zidane'ın planlarını doğrudan etkileyebilir. Fransız kamuoyu ve Real Madrid cephesi, yıldız futbolcudan gelecek haberleri yakından takip ediyor.