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Mbappe neden kadroda yok, Mbappe Türkiye maçında yok mu?

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Mbappe neden kadroda yok, Mbappe Türkiye maçında yok mu?
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Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanında oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Mbappe'nin yokluğunda sahaya çıkan Fransa, San Siro'da İtalya'ya 3-1 yenildi.

Fransa'nın gruptaki son maçında Türkiye ile karşılaşacak olması, ay-yıldızlı taraftarların gözünü Mbappe'ye çevirdi. "Mbappe neden kadroda yok?" ve "Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı?" soruları en çok merak edilenler arasına girdi.

MBAPPE NEDEN KADRODA YOK?

Kylian Mbappe, arka adale (hamstring) bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle İtalya maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Kylian yarın forma giyemeyecek. Küçük bir ağrı hissetti, her zamanki gibi risk almayacağız" dedi. Fransız teknik ekibin, yıldız oyuncunun durumunu ağırlaştırmamak için temkinli davrandığı belirtildi.

MBAPPE TÜRKİYE MAÇINDA YOK MU?

Mbappe'nin Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcu kadrodan çıkarılmadı ve milli takım kampında kalmaya devam ediyor. Fransız basınındaki haberlere göre Zidane, Mbappe'nin Türkiye maçına yetişmesini umuyor. Oyuncunun forma giyip giymeyeceği, hafta sonuna kadar ağrısının nasıl seyredeceğine bağlı olacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Fransa ile Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Bordeaux'daki Stade Atlantique'de oynanacak. Maç Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Bu karşılaşma, gruptaki son maç olacak.

MBAPPE İLK MAÇTA DA SAKATLANMIŞTI

Kylian Mbappe, Eylül ayında Kocaeli'de oynanan Türkiye-Fransa maçında da sakatlanmıştı. Mbappe o maçta 54. dakikada Fransa'nın tek golünü attı. Beş dakika sonra dizinden sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Desire Doue'ye bıraktı. Fransa o maçı 1-0 kazanmıştı. Mbappe sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılmış ve tedavisi için Real Madrid'e dönmüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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