Mavi Vatan Yasası nedir, içeriğinde neler var? Mavi Vatan Kanunu ne zaman çıkacak?

AK Parti, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme için hazırlıklarını sürdürüyor. “Mavi Vatan” doktrini çerçevesinde hazırlanan teklifin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

MAVİ VATAN YASASI NEDİR?

Hazırlanan kanun teklifinde, Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hak ve menfaatlerine ilişkin mevcut düzenlemelerin tek bir çatı altında toplanması planlanıyor. Çalışma kapsamında daha önce farklı mevzuatlarda yer alan hükümler ile çeşitli alanlarda bulunan yasal boşlukların giderilmesine yönelik düzenlemeler hazırlanıyor. Teklifte, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında uygulayacağı hukuki standartların belirlenmesine ilişkin maddelerin yer alacağı belirtiliyor.

Taslak düzenleme içerisinde, Türkiye’nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarına ilişkin esasların temel bir kanunla düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca uluslararası sulara açılan deniz sahalarına ilişkin koruma hükümlerinin de teklif metnine dahil edildiği ifade ediliyor. Çalışmalar sırasında Uluslararası Deniz Hukuku normları ile Türk mevzuatı karşılaştırmalı olarak incelenirken, ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri de taslak metne yansıtılıyor.

MAVİ VATAN KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hazırlıkları devam eden kanun teklifinin Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenleme için yürütülen çalışmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı bürokratlarıyla koordineli bir süreç işletiliyor. Taslak metin hazırlanırken uluslararası hukuk normları ile mevcut Türk kanunları birlikte değerlendiriliyor.

Kanun teklifinin hazırlık aşamasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teknik görüş ve önerilerinin de alındığı belirtiliyor. Özellikle Ege Denizi’nde zaman zaman gündeme gelen “gri bölge” olarak tanımlanan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsüne ilişkin düzenlemelerin de teklif metninde yer aldığı aktarılıyor. Söz konusu coğrafi alanların tanımı ve statüsüne ilişkin hükümlerin, Uluslararası Deniz Hukuku ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı bildiriliyor.