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Masterchef'te 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı eleme potasına giden ikinci yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak. Haftanın ilk eleme adayı, 17 Kasım akşamı kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından Şükran olmuştu. Mavi takımın haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla başlayan rekabette, ikinci dokunulmazlık oyununun sonucu ve ardından yapılacak oylama, potaya gidecek yeni ismi belirleyecek. MasterChef'te eleme potasına kim gitti, ikinci eleme adayı kim oldu, Şükran'ın yanında potaya hangi yarışmacı girdi ve bu hafta kim elenecek soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MasterChef'te 18 Kasım eleme potasına ilişkin tüm detaylar.

18 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef'te ikinci eleme adayı olan yarışmacı birazdan açıklanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda yapılacak oylamanın ardından potaya giden isim belli olacak.

17 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Kasım akşamı kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda Şükran haftanın ilk eleme adayı oldu. Şükran, eleme potasında haftanın diğer adaylarını bekliyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, kendi aralarında yaptıkları oylamayla eleme adayını belirliyor. En çok oyu alan yarışmacı eleme potasına giriyor. Haftanın eleme adayları, hafta sonu yapılacak eleme gecesinde mutfakta son kez kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.

MASTERCHEF'İN BU HAFTAKİ TAKIMLARI

MasterChef'te bu hafta mücadele eden takımlar şöyle:

Kırmızı takım:

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım:

Ayşe

Tolgahan

Enes

Eyyüp Can

Bahar

Tolga

MASTERCHEF'TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu. Nurten'in vedasının ardından yarışmacılar, yeni haftada eleme potasından uzak kalmak için mücadele ediyor.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye, hafta içi her akşam TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri ayrıca TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.