İstanbul’da bu akşam hava açık ve yer yer bulutlu, sıcaklık 18 derece civarında. Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 20, cuma günü ise 21 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar 16-18 dereceye gerilerken, pazartesi günü yağış ihtimali yüzde 75'e yükseliyor. Salı gününden itibaren ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve gece sıcaklıklarının 5 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı, İstanbul’da hava ne zaman soğuyacak soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul’un günlük ve haftalık hava durumu.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul’da bu akşam hava açık ve yer yer bulutlu seyrediyor. Sıcaklık 18 derece civarında. Gün içinde en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 17 derece civarında. Yağış ihtimali yüzde 40.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da 19 Kasım Perşembe günü havanın ılık seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 17 derece civarında olacak. Yağış ihtimali yüzde 20.

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul’da cuma günü sıcaklığın 21 dereceye kadar yükselmesi, yağış ihtimalinin ise yüzde 45'e çıkması bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 11 derece civarında olacak ve yağış ihtimali yüzde 35. Pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 16, en düşük sıcaklığın 11 derece olması öngörülüyor.

İSTANBUL 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Kasım Çarşamba: Açık ve parçalı bulutlu, 17 / 18 derece

19 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, 17 / 20 derece

20 Kasım Cuma: Yer yer yağmurlu, 16 / 21 derece

21 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, 11 / 18 derece

22 Kasım Pazar: Parçalı bulutlu, 11 / 16 derece

23 Kasım Pazartesi: Yağmurlu, 8 / 19 derece

24 Kasım Salı: Açık ve serin, 5 / 11 derece

25 Kasım Çarşamba: Açık ve serin, 5 / 12 derece

İSTANBUL’DA HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Tahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar gelecek hafta belirgin şekilde düşecek. Pazartesi günü beklenen yağışın ardından salı gününden itibaren en yüksek sıcaklığın 11 dereceye, gece sıcaklıklarının ise 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşecek olması nedeniyle vatandaşların kalın giyinmesi öneriliyor. Pazartesi günü beklenen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.