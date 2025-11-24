MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu 24 Kasım Pazartesi?
Masterchef Türkiye 2025'te heyecan giderek artıyor. Haftanın ilk takım dokunulmazlık yarışı tamamlandı ve eleme potasına giden ilk yarışmacı da ortaya çıktı. Kırmızı ve Mavi takımlar son kez parkura çıkarken rekabet adeta zirve yaptı. Peki bu mücadelede dokunulmazlık ipini göğüsleyen taraf hangisi oldu? Eleme potasına gönderilen ilk isim kim? İşte 24 Kasım Pazartesi akşamı yayımlanan bölümün öne çıkan anları...
MASTERCHEF TAKIMLARI
KIRMIZI TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Barış
Hakan
MAVİ TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Çağatay
Ayla
Sezer
Mert
MASTERCHEF JÜRİLERİ
MasterChef Türkiye 2024 sezonu, usta şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın enerjik sunumlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bu macerada hünerlerini sergileyerek büyük bir rekabetin içine giriyor.
MASTERCHEF ELEME ADAYI
Haftanın ilk eleme adayı, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklanacak.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
Bu hafta oynanan ilk takım dokunulmazlığı maçında hangi ekibin zafer elde ettiği henüz duyurulmadı.