MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu 24 Kasım Pazartesi?

Masterchef Türkiye'de final haftasına yaklaşılırken, bu hafta son takım dokunulmazlık maçları belirleyici rol oynuyor. İlk dokunulmazlık etabının ardından haftanın ilk eleme adayı netlik kazandı. Kırmızı ve Mavi takımın son kez şekillendiği bu bölümde kıyasıya mücadele sahneye çıktı. Peki dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu? Eleme potasına yazılan yarışmacı kim? 24 Kasım 2025 Pazartesi gecesi yayınlanan bölümün tüm detayları...

MASTERCHEF TAKIMLARI

KIRMIZI TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan

MAVİ TAKIM:

Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

MASTERCHEF JÜRİLERİ

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, usta şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın enerjik sunumlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bu macerada hünerlerini sergileyerek büyük bir rekabetin içine giriyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI

Haftanın ilk eleme adayı, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklanacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Bu hafta oynanan ilk takım dokunulmazlığı maçında hangi ekibin zafer elde ettiği henüz duyurulmadı.