Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu 24 Kasım Pazartesi?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu 24 Kasım Pazartesi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Masterchef Türkiye 2025'te heyecan giderek artıyor. Haftanın ilk takım dokunulmazlık yarışı tamamlandı ve eleme potasına giden ilk yarışmacı da ortaya çıktı. Kırmızı ve Mavi takımlar son kez parkura çıkarken rekabet adeta zirve yaptı. Peki bu mücadelede dokunulmazlık ipini göğüsleyen taraf hangisi oldu? Eleme potasına gönderilen ilk isim kim? İşte 24 Kasım Pazartesi akşamı yayımlanan bölümün öne çıkan anları...

Masterchef Türkiye'de final haftasına yaklaşılırken, bu hafta son takım dokunulmazlık maçları belirleyici rol oynuyor. İlk dokunulmazlık etabının ardından haftanın ilk eleme adayı netlik kazandı. Kırmızı ve Mavi takımın son kez şekillendiği bu bölümde kıyasıya mücadele sahneye çıktı. Peki dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu? Eleme potasına yazılan yarışmacı kim? 24 Kasım 2025 Pazartesi gecesi yayınlanan bölümün tüm detayları...

MASTERCHEF TAKIMLARI
KIRMIZI TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan

Masterchef Türkiye 2025'te Dokunulmazlık Heyecanı: İlk Eleme Adayı Belli Oldu

MAVİ TAKIM:

Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

Masterchef Türkiye 2025'te Dokunulmazlık Heyecanı: İlk Eleme Adayı Belli Oldu

MASTERCHEF JÜRİLERİ

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, usta şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın enerjik sunumlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bu macerada hünerlerini sergileyerek büyük bir rekabetin içine giriyor.

Masterchef Türkiye 2025'te Dokunulmazlık Heyecanı: İlk Eleme Adayı Belli Oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYI

Haftanın ilk eleme adayı, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklanacak.

Masterchef Türkiye 2025'te Dokunulmazlık Heyecanı: İlk Eleme Adayı Belli Oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Bu hafta oynanan ilk takım dokunulmazlığı maçında hangi ekibin zafer elde ettiği henüz duyurulmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.