MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam 13 Kasım MasterChef’te ödül ne oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 13 Kasım 2026 Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için hazırladıkları özel menüyle mücadele ederken gecenin sonunda bireysel ödülün sahibi de belli oldu. Takım etabını kazanan kırmızı ekibin ardından finalde Bahar ile karşılaşan Tolgahan, 100 bin TL'lik ödülü kazandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, dün akşam ödül ne oldu? İşte gecenin sonuçları...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım 2026 tarihli bölümünde oynanan ödül oyununun bireysel kazananı Tolgahan oldu. Yarışmanın ilk aşamasında kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık çalışanları için yemek hazırladı. Konukların değerlendirmesi sonucunda takım etabını kırmızı takım kazandı.

Kırmızı takımın bireysel ödül mücadelesine katılmasının ardından yarışmacılar arasında rekabet devam etti. Gecenin finalinde Bahar ile karşı karşıya gelen Tolgahan, son mücadelenin ardından rakibini geride bırakarak ödüle uzandı.

MASTERCHEF 13 KASIM ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef Türkiye'de 13 Kasım Cuma akşamı oynanan ödül oyununun kazananına 100 bin TL para ödülü verildi. Final mücadelesini kazanan Tolgahan, 100 bin TL'nin sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Ödül oyununun takım aşamasında yarışmacılardan 112 Acil Sağlık çalışanları için beş çeşit yemek hazırlamaları istendi. Menüde şu lezzetler yer aldı:

Ayran aşı çorbası

Pırasa dolması

Dana rosto ve patates püresi

İstanbul pilavı

Şöbiyet

Kırmızı ve mavi takımın hazırladığı menüler, programa konuk olan 112 Acil Sağlık çalışanlarının değerlendirmesine sunuldu. Değerlendirme sonucunda kırmızı takım ilk etabın galibi oldu.

MASTERCHEF'TE TOLGAHAN VE BAHAR FİNALDE YARIŞTI

Takım etabının ardından bireysel ödül mücadelesinde sona kalan isimler Tolgahan ve Bahar oldu. İki yarışmacı arasındaki ilk mücadelenin eşitlikle sonuçlanmasının ardından kazananı belirlemek için son bir oyun daha oynandı. Bu aşamada rakibinden daha başarılı olan Tolgahan, 13 Kasım gecesinin ödülünü kazandı.

MASTERCHEF 13 KASIM ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümündeki ödül oyununun sonuçları şöyle:

Takım etabının kazananı: Kırmızı takım

Bireysel finalde yarışanlar: Tolgahan ve Bahar

Ödül oyununun kazananı: Tolgahan

Kazanılan ödül: 100 bin TL

Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın ödül mücadelesi Tolgahan'ın galibiyetiyle tamamlandı.