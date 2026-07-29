MasterChef Eren kim, evli mi, çocuğu var mu, Eren Kaşıkçı ne zaman şampiyon olmuştu?

Masterchef Türkiye'de elde ettiği şampiyonlukla adını geniş kitlelere duyuran Eren Kaşıkçı, gastronomi kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündemde. Arama motorlarında "Masterchef Eren kim?", "Eren Kaşıkçı evli mi, çocuğu var mı?", "Masterchef Eren hangi sezon şampiyon oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, başarılı şefin yaşam öyküsü ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu. İşte Eren Kaşıkçı hakkında öne çıkan bilgiler...

MASTERCHEF EREN KİMDİR? EREN KAŞIKÇI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Masterchef Türkiye tarihinin unutulmaz şampiyonlarından Eren Kaşıkçı, başarılı kariyeri ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2021 sezonunda kupaya uzanan başarılı şef, hem yarışmadaki performansı hem de özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Eren kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Eren Kaşıkçı hangi sezon şampiyon oldu? İşte merak edilen detaylar...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Aslen Tokatlı olan başarılı şef, MasterChef Türkiye'ye Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden katıldı. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Kaşıkçı, profesyonel aşçılık kariyerini eğitim ve iş deneyimleriyle geliştirdi.

Babası asker, annesi ise ev hanımı olan Eren Kaşıkçı'nın bir kardeşi bulunuyor. Yarışmadaki sakin tavırları, disiplinli çalışma anlayışı ve yaratıcı tabaklarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

EREN KAŞIKÇI'NIN EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Üniversite eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nde başlayan Eren Kaşıkçı, eğitimini tamamlamadan mutfak kariyerine yönelmeye karar verdi. Daha sonra 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel mutfak eğitimi aldı.

Meslek hayatının ilk dönemlerinde İstanbul'daki çeşitli otellerde görev yapan başarılı şef, daha sonra Gökçeada'ya yerleşerek bir sörf otelinde mutfak şefi olarak çalıştı. Burada edindiği deneyim, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

EREN KAŞIKÇI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evlidir. Başarılı şefin Maya adında bir kız çocuğu bulunuyor. Kaşıkçı, sosyal medya hesaplarında zaman zaman ailesiyle geçirdiği özel anları paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor. Ailesine verdiği önem, hayranları tarafından da takdir edilen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

MASTERCHEF EREN NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda finale yükselerek Hasan Biltekin ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Final etabında şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olmayı başardı ve kupayı kaldırdı.

Yarışma boyunca sergilediği istikrarlı performans, teknik bilgisi ve yaratıcı tabaklarıyla sezonun en başarılı isimlerinden biri olarak gösterildi.

ALL STAR SEZONUNDA DA YARIŞTI

2021 sezonundaki şampiyonluğunun ardından MasterChef Türkiye All Star kadrosuna dahil olan Eren Kaşıkçı, deneyimli yarışmacılar arasında dikkat çeken performanslar sergiledi. Yarışmanın son bölümlerine kadar ilerleyen başarılı şef, son beş yarışmacının belirlendiği etapta şef ceketini alamayarak yarışmaya veda etti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI RESTORANINI AÇTI

MasterChef Türkiye'de elde ettiği başarının ardından gastronomi kariyerine yatırım yapan Eren Kaşıkçı, İstanbul Zekeriyaköy'de "Kızıl Sakağın Mutfağı" adlı restoranını hizmete açtı. Profesyonel mutfak deneyimini kendi işletmesine taşıyan başarılı şef, restoranında hazırladığı özel menülerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarında hem mutfak çalışmalarına hem de aile yaşamına dair paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.