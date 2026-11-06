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MasterChef eleme potasına kim gitti? Dün akşam MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef eleme potasına kim gitti? Dün akşam MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması sonuçlandı. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? Dün akşam MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde.

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarını belirleyen mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana geldi. TV8'de yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği uskumru dolması yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı mavi takım kazanırken, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması yapıldı. Peki, Masterchef'te dün akşam eleme potasına kim gitti? İşte 5 Kasım MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununda yaşananlar.

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. Şefler, kırmızı ve mavi takımdan uskumru dolması hazırlamalarını istedi. Takımlar, verilen 50 dakikalık süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda uskumru dolmasını daha başarılı hazırlayan mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmayı başardı. Böylece kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Şefler bu turda yarışmacılardan zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara yemeklerini tamamlamaları için 45 dakika süre verildi.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından finale Nurten ve Bahar kaldı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nurten oldu. Nurten, bireysel dokunulmazlık hakkını kullanarak Bahar'ı eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nurten, eleme potasına Bahar'ı gönderdi.

Gecenin devamında kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan eleme oylaması sonucunda Eyyüp Can da haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de 5 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümün ardından haftanın eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı Bahar, dördüncü eleme adayı ise Eyyüp Can olarak belirlendi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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