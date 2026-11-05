MasterChef Ayşe kimdir? Ayşe Nur İnal kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Tam adı Ayşe Nur İnal olan yarışmacı, gastronomi eğitimi alan ve profesyonel mutfaklarda deneyim kazanan bir şef. 25 yaşındaki Ayşe, bu sezonun ana kadrosuna giren genç ve iddialı isimler arasında yer alıyor. İşte MasterChef Ayşe Nur İnal'ın hayatı, mesleği ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

MasterChef Ayşe'nin tam adı Ayşe Nur İnal. İstanbul'da doğup büyüyen Ayşe, gastronomi eğitimi aldı. Eğitiminin ardından mutfak kariyerine başlayan Ayşe'nin yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda şef olarak çalıştığı biliniyor. Genç yarışmacı, mutfaktaki tecrübesiyle MasterChef Türkiye 2026'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

MASTERCHEF AYŞE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Ayşe Nur İnal, 25 yaşında. Ayşe, genç yaşına rağmen profesyonel mutfak deneyimiyle yarışmada öne çıkıyor.

MASTERCHEF AYŞE NERELİ?

Ayşe Nur İnal, İstanbul'da doğup büyüdü. Yarışmacının aslen Çorumlu olduğu belirtiliyor.

MASTERCHEF AYŞE'NİN MESLEĞİ NE?

Ayşe Nur İnal'ın mesleği aşçılık. Gastronomi eğitimi alan Ayşe, yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda şef olarak çalışıyor.

MASTERCHEF AYŞE EVLİ Mİ?

Ayşe Nur İnal'ın evli olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayşe ya da MasterChef Türkiye tarafından bu konuda kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

AYŞE MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Ayşe Nur İnal, 31 Temmuz 2026'da yayınlanan bölümde 13. beyaz önlüğün sahibi oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna 13. yarışmacı olarak katıldı.

MASTERCHEF ŞADİ AYŞE KAVGASI

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylamada Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı ve kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareketin ardından iki yarışmacı arasında sert bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında bazı sözler sansürlendi. Şadi, Ayşe'ye "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Gerginliğin büyümesi üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya araya girdi. Yalçınkaya, kişisel ve ailevi meselelerin yarışmaya taşınmaması gerektiğini söyleyerek iki yarışmacıyı da kulise gönderdi.

MASTERCHEF AYŞE ELENDİ Mİ?

Ayşe Nur İnal, Şadi ile yaşadığı tartışmanın ardından eleme adayı oldu. Ayşe'nin yarışmadaki akıbeti ve Şadi hakkındaki diskalifiye iddiaları, MasterChef Türkiye'nin TV8'de yayınlanacak yeni bölümünde netlik kazanacak.