MasterChef Ahmet öldü mü, motor kazası geçiren MasterChef yarışmacısı Ahmet Taylan Duman sağlık durumu ne? Ahmet Taylan Duman kimdir, kaç yaşındadır?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da yarışan Ahmet Taylan Duman'ın geçirdiği motor kazası izleyicileri endişelendirdi. Fragmanın ardından "MasterChef Ahmet öldü mü?", "Ahmet Taylan Duman'ın sağlık durumu ne?" ve "Yarışmaya neden devam edemedi?" soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte Ahmet Taylan Duman'ın sağlık durumuna ilişkin merak edilen son bilgiler.

AHMET TAYLAN DUMAN'A NE OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda konuşan Somer Sivrioğlu, üçlü düellolarda yarışması beklenen Ahmet Taylan Duman'ın ağır bir motor kazası geçirdiğini ve bu nedenle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medyada "Ahmet Taylan Duman'a ne oldu?" ve "MasterChef Türkiye'den neden ayrıldı?" soruları gündeme taşındı.

İlk tur performansıyla dikkat çeken genç yarışmacının sağlık durumu ve yarışmadan ayrılma sürecine ilişkin ayrıntıların MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ekranlara gelmesi bekleniyor.

AHMET TAYLAN DUMAN KİMDİR?

25 yaşındaki Ahmet Taylan Duman, MasterChef Türkiye 2026 seçmelerine Antalya'dan katıldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Duman, yaklaşık 5,5 yıldır profesyonel aşçılık yaptığını belirtti. Yarışmada kendisini tanıtırken, bir otel grubunun ailesine özel şef (private chef) olarak görev yaptığını ve her gün değişen menüler hazırladığını ifade etti.

Profesyonel mutfak deneyimiyle dikkat çeken yarışmacı, yoğun çalışma temposunda günlük yaklaşık 16 farklı yemek hazırladığını anlatarak jüri üyelerinin ilgisini çekti.

İLK TURDA ŞEFLERDEN İKİ "EVET" ALDI

Ahmet Taylan Duman, seçmelerde fındık krokan kaplamalı somon ve Fransız mutfağının klasik soslarından beurre blanc hazırladı. Sunumu ve sosu jüri üyelerinden olumlu yorumlar aldı.

Somer Sivrioğlu, beurre blanc sosunu başarılı bulurken, Mehmet Yalçınkaya somonun üzerindeki çıtır kaplamanın daha iyi olabileceğini söyledi. Danilo Zanna ise sosu beğendiğini ancak ana ürünün sınırda bir performans sergilediğini ifade etti. Yapılan değerlendirme sonunda Ahmet Taylan Duman, aldığı iki "evet" oyu sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

AHMET TAYLAN DUMAN'A NE OLDU?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Sivrioğlu, Ahmet Taylan Duman'ın ağır bir motor kazası geçirdiğini açıkladı. Yarışmacının ikinci tur mücadelelerinde yer almasının beklendiğini söyleyen Sivrioğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Fragmanın ardından izleyiciler genç yarışmacının sağlık durumunu merak etmeye başladı. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve tedavi sürecine ilişkin resmi ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE NEDEN DEVAM EDEMEDİ?

İlk turu başarıyla geçen Ahmet Taylan Duman'ın üçlü düellolarda mücadele ederek ana kadroya kalmak için yarışması bekleniyordu. Ancak geçirdiği ağır motor kazası nedeniyle yarışmaya devam edemediği açıklandı.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde hem kazanın detaylarının hem de Ahmet Taylan Duman'ın yarışmaya veda sürecinin ekranlara gelmesi bekleniyor. Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni açıklamalar ise programın takipçileri tarafından yakından izleniyor.