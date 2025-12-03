MasterChef 3. ceketi kim kazandı?

Masterchef 2025'te büyük finale çok az bir zaman kalmışken, yarışmanın en önemli simgelerinden olan üçüncü şef ceketi için nefesler tutulmuş durumda. İlk iki ceketi Çağatay ve Sezer kazanarak son dört yolculuğunda yerlerini garantilemişlerdi. Peki, bu prestijli üçüncü ceketi giyen ve finale bir adım daha yaklaşan isim kim oldu? Bu kritik sorunun cevabı belli olduğunda, en güncel bilgiyi buradan takip edebilirsiniz!

2 ARALIK 2025 – ÜÇÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin heyecan dolu yeni bölümünde, yarışmacılar üçüncü şef ceketi için zorlu bir mücadeleye girişti. Şeflerin belirlediği yaratıcılık gerektiren tabak konseptinde mutfaktaki yeteneklerini sonuna kadar zorladılar. Bölümün sonunda yapılan jüri değerlendirmesinin ardından, prestijli üçüncü ceketinin sahibi olan yarışmacının adı henüz resmî olarak açıklanmadı. Ceketi kazanan isim netleşir netleşmez, bu bilgi anında güncellenecektir.

ŞEF CEKETLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

MasterChef'te her sezon final haftasında takdim edilen şef ceketleri, sadece bir giysi değil, aynı zamanda büyük bir başarıyı simgeler. Ceket kazanan yarışmacılar, resmen en iyi dört yarışmacı arasına girmeyi garantiler ve böylece büyük finalde yarışma hakkını elde etmiş olur. Bu aşamadan sonra, ceket sahipleri artık sadece bireysel yetenekleriyle büyük ödül ve MasterChef unvanı için rekabet etmeye devam eder.

İLK ŞEF CEKETLERİ KİMLERİN OLDU?

MasterChef'te şu ana kadar büyük finale doğru avantaj elde eden ilk isimler belli oldu. İlk ceketi Çağatay alırken, ikinci ceketi ise Sezer kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği başarıyla geçti. Her iki yarışmacı da mutfaktaki üstün teknik bilgileri, ustaca yakaladıkları lezzet dengesi ve özgün tabak sunumları sayesinde şeflerin takdirini ve yüksek puanlarını kazandı.