Mardin okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Konya Mardin'de okul yok mu (Mardin VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mardin'de 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Mardin Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu konuda resmi bir duyuru yapılmadığı sürece eğitim ve öğretime devam edilecektir.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar eksi 8 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede soğuk hava etkili olmaya devam edecek. 2 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar eksi 4 ile eksi 2 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 72 ila 96 arasında olması, rüzgarın ise saatte 18 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava daha da etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklığın eksi 1 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının 15 km/sa seviyesinde olacağı öngörülüyor.

4 Ocak Pazar günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar eksi 8 ile 0 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 74–83 aralığında olacak. Rüzgarın saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı eksi 5, en yüksek sıcaklığı ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 70 ila 79 arasında seyretmesi bekleniyor.

6 Ocak Salı günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Gece sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklık 3 derece olacak. Rüzgar hızının 12 km/sa seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA MARDİN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.