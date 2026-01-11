Mardin okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Mardin'de okul yok mu (MARDİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mardin'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Mardin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mardin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

MARDİN HAVA DURUMU

Mardin: Mezopotamya Güneşi Soğukla Buluşuyor

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi kenti Mardin, Ocak ayının ortasında yüksek basınç merkezinin etkisiyle oldukça soğuk ama açık bir hafta geçirecek. Şehrin yüksek rakımı nedeniyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, bu beş günlük süreçte oldukça belirgin olacak.

12-13 Ocak: Bulutlu Başlangıç ve Gece Donu 12 Ocak Pazartesi günü Mardin'de gökyüzü çok bulutlu olacak ancak yağış beklenmiyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü rüzgarın güneydoğudan hafif esmesiyle hava bir miktar yumuşasa da, akşam saatlerinden itibaren dondurucu soğuklar tekrar etkili olacak. Eski Mardin bölgesindeki dar sokaklarda ve taş binaların gölgesinde kalan alanlarda gizli buzlanma oluşabilir.

14-15-16 Ocak: Açık Gökyüzü ve Şiddetli Soğuk 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren Mardin'de tam anlamıyla bir kış güneşi görülecek. Gökyüzünün tamamen açılması, gündüzleri 8-9 derecelik güneşli bir hava sunarken, geceleri dondurucu soğuğu da beraberinde getirecek. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıklarının eksi 3 ile eksi 4 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Kızıltepe ovası ve çevresinde "zirai don" riski bulunmaktadır. Vatandaşların ısınma sistemlerinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalarını kontrol etmeleri ve açık alanlarda uzun süre kalmamaları öneriliyor. Hafta boyunca yağışın yokluğu kuraklık açısından endişe yaratsa da, açık hava gezileri için güneşli bir fırsat sunuyor.

MARDİN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.