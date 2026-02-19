Ankara siyasetinde dikkat çeken bir temas, kulislerde yeniden hareketliliğe neden oldu. Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ismin basın açıklaması yapmasının beklenmesi, siyasi gündemin odağını bu temasın içeriğine çevirdi. Peki, Mansur Yavaş Müsavat Dervişoğlu'nu neden ziyaret etti? Mansur Yavaş İYİ Parti binasına neden gitti? Detaylar haberimizde.

MANSUR YAVAŞ, MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NU NEDEN ZİYARET ETTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelmesi, siyasi atmosferin yoğun olduğu bir süreçte gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki ismin basın açıklaması yapmasının beklenmesi, temasın kamuoyu açısından önemini artırdı.

Ziyaretin zamanlaması, erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Bu süreçte, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz" mesajı verdiği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu iddianın ardından gerçekleşen Yavaş–Dervişoğlu görüşmesi, doğal olarak olası ittifak ve adaylık senaryoları üzerinden farklı değerlendirmelere neden oldu.

Siyasi gözlemciler, bu temasın içeriğine ilişkin resmi açıklamayı beklerken; kamuoyunda görüşmenin olası seçim stratejileri, parti pozisyonları ve gelecek döneme dair siyasi planlamalar bağlamında ele alındığı görülüyor. Görüşme sonrası yapılması beklenen basın açıklaması, ziyaretin kapsamı ve gündemi açısından belirleyici olacak.

MANSUR YAVAŞ İYİ PARTİ BİNASINA NEDEN GİTTİ?

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret, 2023 seçim sürecinde yaşanan tartışmaların da yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Hatırlanacağı üzere, 2023 seçimleri öncesinde o dönem İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediklerini söylemiş; ancak Yavaş'ın korktuğu için aday olmadığını belirtmişti.

Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, Mansur Yavaş ise söz konusu ifadeye şu yanıtı vermişti:

"Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor."