Manisa GDZ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar

3 Mayıs 2026 tarihinde 05.00 ile 08.00 saatleri arasında, 3693642 numaralı kesinti kapsamında Seğirdim, Zeytinliova, Bünyanosmaniye, Ballıca, Zeytinlibağ, Yenidoğan, Yenice, Yaykın, Yatağan, Ulupınar, Tütenli, Sünnetçiler, Süleymanlı, Söğütlü, Selvili, Selçikli, Kayalıoğlu, Süleymanlı OSB, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Bekirler, Çamönü, Çanakçı, Çobanhasan, Çoruk, Dayıoğlu, Dingiller, Doğankaya, Doğuca, Dolmadeğirmen, Durasıl, Eroğlu, Gökçeahmet, Hamidiye, Hasköy, İsaca, Kabaağaçkıran, Kadıdağı, Karabörklü, Karaköy, Kayganlı, Kobaşdere, Kocakağan, Kurtulmuş, Medar, Atatürk, Cumhuriyet, Efendi, Hacı İshak, Has Hoca, İnönü, Reşat Bey, Şeyhisa, Seyit Ahmet, Ulu Camii, Musaca, Musalar, Muştullar, Sağrakçı, Sarılar ve Sarnıçköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 05.00 ile 06.00 saatleri arasında, 3694343 numaralı kesinti kapsamında Efendi, Cumhuriyet, Has Hoca ve Şeyhisa mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 08.01 ile 12.00 saatleri arasında, 3693648 numaralı kesinti kapsamında Medar, Eroğlu, Çobanhasan, Süleymanlı OSB, Zeytinliova, Yatağan, Sünnetçiler, Süleymanlı, Seyit Ahmet ve Selvili mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3692853 numaralı kesinti kapsamında Süleymanlı Mahallesi’nde Dumlupınar Sokak, Pehlivanoğlu Sokak, Hürriyet Caddesi, Kavracı Sokak, Kocanalı Sokak, Mithat Paşa Caddesi, Mürsel Paşa Caddesi, Paşalı Sokak, Reşatbey Caddesi, Sakarya Caddesi, Salih Hoca Sokak, Yıldız Sokak, Zambak Sokak, Zübeyde Hanım Sokak ve İmamoğlu Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3692854 numaralı kesinti kapsamında Süleymanlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3694362 numaralı kesinti kapsamında Cumhuriyet ve Efendi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694359 numaralı kesinti kapsamında Reşat Bey ve Atatürk mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3692859 numaralı kesinti kapsamında Süleymanlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alaşehir

3 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3695305 numaralı kesinti kapsamında Caberfakılı, Ilgın, Işıklar ve Killik mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3693622 numaralı kesinti kapsamında Horzumalayaka ve Göbekli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3694501 numaralı kesinti kapsamında Beşeylül, Kurtuluş ve Yeni mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3693764 numaralı kesinti kapsamında Osmaniye, Badınca, Bahadır, Bahçedere, Bahçeliköy, Belenyaka, Çarıkbozdağ, Evrenli, Kozluca ve Narlıdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3694513 numaralı kesinti kapsamında Subaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kırkağaç

3 Mayıs 2026 tarihinde 05.00 ile 08.00 saatleri arasında, 3693642 numaralı kesinti kapsamında İlyaslar ve Dualar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında, 3695195 numaralı kesinti kapsamında Bakır, Kayadibi, Bostancı, Hamitli, İlyaslar, Karakurt ve Tevfikiye mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695295 numaralı kesinti kapsamında Hamidiye Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saruhanlı

3 Mayıs 2026 tarihinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında, 3695230 numaralı kesinti kapsamında Kurtuluş, Yılmaz, Cengiz Topel, Cumhuriyet ve İstasyon mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 02.30 ile 03.30 saatleri arasında, 3695232 numaralı kesinti kapsamında Saruhan, Kurtuluş, Cumhuriyet, Cengiz Topel, Atatürk, Adiloba, Paşaköy, Yılmaz ve Şehitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şehzadeler

3 Mayıs 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3695035 numaralı kesinti kapsamında Sancaklıbozköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3695054 numaralı kesinti kapsamında Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgutlu

3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3694365 numaralı kesinti kapsamında Selvilitepe ve Çepnidere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3694547 numaralı kesinti kapsamında Yedi Eylül Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.45 ile 15.45 saatleri arasında, 3694558 numaralı kesinti kapsamında Turan ve Yedi Eylül mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3694565 numaralı kesinti kapsamında Turan ve Yıldırım mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.