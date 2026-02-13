Manisa GDZ elektrik kesintisi! 13-14 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Selendi

Selendi ilçesinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Eskicami, Kurtuluş, Şerefiye, Zafer, Yenicami, Şehirlioğlu, Mollaahmetler, Kazıklı, Karşıova, İnnice ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Celal Dilik Sokak, Cumhuriyet Sokak, Atatürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Demirci Selendi Yolu, Kula Selendi Yolu, Şehit Savcı Ethem Ekim Caddesi ve çevresindeki sokaklar ile köy iç yollarını kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3623012'dir.

Alaşehir

Alaşehir ilçesinde iki ayrı planlı kesinti bulunmaktadır. İstasyon Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Adnan Menderes Caddesi, Ali İhsan Paşa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Akkeçili Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3624374'tür.

Caberburhan Mahallesi'nde ise 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Caberburhan Köyü Yolu ve köy iç yolunda elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin ID numarası 3629045'tir.

Soma

Soma ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayrakaltı, Bozarmut, Büyük Güney, Sultaniye, Çevircek, Deniş, Evciler, Karacakaş, Kozluören, Küçük Güney, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti köy iç yolları ve bağlantı yollarını kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3624698'dir.

Köprübaşı

Köprübaşı ilçesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yenice Mahallesi'nde, Yenice Köyü İç Yolu'nda planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti ID numarası 3628216'dır.

Şehzadeler

Şehzadeler ilçesinde birden fazla mahallede planlı kesinti uygulanacaktır.

Yeniköy ve Veziroğlu mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Okul Yolu Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3628857'dir.

Turgut Özal Mahallesi ile Adnan Menderes Mahallesi'nde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında çok sayıda sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintinin ID numarası 3628863'tür.

Adnan Menderes Mahallesi'nde ayrıca 140. Sokak, 132/8. Sokak, 146. Sokak, 144. Sokak ve 142. Sokak'ta 09.00 ile 11.00 saatleri arasında ikinci bir kesinti gerçekleştirilecektir. Kesinti ID numarası 3628865'tir.

Yunusemre

Yunusemre ilçesinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Muradiye Mahallesi'nde Göksu Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, Vatan Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3628868'dir.

Saruhanlı

Saruhanlı ilçesinde üç ayrı planlı kesinti bulunmaktadır.

Cengiz Topel Mahallesi'nde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Namık Kemal Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3629037'dir.

Cumhuriyet ve Saruhan mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Gazi Osman Paşa Caddesi, Hükümet Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3629039'dur.

Akhisar

Akhisar ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kapaklı, Moralılar, Rahmiye ve Kayalıoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Beyoba Yolu, Rahmiye Köyü İç Yolu ve Ova Evleri Küme Evleri'ni kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3629159'dur.

Sarıgöl

Sarıgöl ilçesinde iki ayrı zaman diliminde planlı kesinti uygulanacaktır.

Ahmetağa, Afşar, Bereketli, Ayan, Siteler ve Selimiye mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti Denizli Akhisar Yolu, köy yolları ve köy iç yollarını kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3629181'dir.

Selimiye, Dadağlı, Çarıkkaralar, Emcelli ve Dindarlı mahallelerinde ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti köy iç yolları ve bağlantı yollarını kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3629182'dir.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yılmazlar, Şehitler ve Acarlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Muratdağı Sokak, Şehitler Yolu Caddesi, Muallim İsmail Hakkı Sokak ve çevresindeki sokakları kapsamaktadır. Kesinti ID numarası 3629214'tür.