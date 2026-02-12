Manisa GDZ elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

SELENDİ

12 Şubat 2026 tarihinde Selendi ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

Saat 00.45 ile 01.45 arasında İnnice Mahallesi ile Fatih Mahallesi'nin İnnice Küme Evleri, Çeşme Sokak, Yaşar Öz Caddesi, Fatih Mahallesi İç Yolu, Okul İçi Yolu, Aslan Sokak ve 62, 63 ve 64 Nolu sokaklarında kesinti olacaktır.

Saat 01.00 ile 02.00 arasında Kurtuluş, Fatih, Eskicami, Şerefiye, Yenicami, İnnice ve Zafer mahallelerinin birçok sokak ve caddesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 01.15 ile 02.15 arasında Kazıklı, Mollaahmetler, Şehirlioğlu, Eskicami, Zafer, Kurtuluş, Yıldız, Yenicami, Şerefiye, İnnice ve Karşıova mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.01 ile 17.00 arasında Zafer, Eskicami, Şehirlioğlu, Mollaahmetler, Kazıklı, Karşıova, İnnice, Yenicami, Şerefiye, Kurtuluş ve Yıldız mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde ise saat 01.00 ile 02.00 arasında Eskicami, Şehirlioğlu, Mollaahmetler, Kazıklı, Zafer, İnnice, Karşıova, Şerefiye, Kurtuluş, Yıldız ve Yenicami mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

ALAŞEHİR

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde Akkeçili Caddesi, Gümüş Sokak, DDY Altı Geçit Sokak, Gelibolu Caddesi, Cem Sultan Sokak, Osmanlılar Caddesi, Gazi Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yine İstasyon Mahallesi'nde Gümüş Sokak, Akkeçili Caddesi, Şehitler Sokak, Yusuf İmamoğlu Sokak, Sağcan Sokak, Oğuz Kağan Caddesi, Hilal Sokak, Gümüşdere Sokak, Gülderen Sokak, Gelibolu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Derya Sokak, Cem Sultan Sokak, Ali İhsan Paşa Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde kesinti uygulanacaktır.

SOMA

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Ularca, Kiraz, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Türkali, Karaçam, Yayladalı, Çatalçam, Devlethan, Duğla ve Kaplan mahalle ve köylerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kayrakaltı, Kozluören, Küçük Güney, Tabanlar, Türkpiyala, Tekeli Işıklar, Karacakaş, Bozarmut, Büyük Güney, Sultaniye, Çevircek, Deniş ve Evciler mahalle ve köylerinde kesinti uygulanacaktır.

GÖLMARMARA

12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Hıroğlu Mahallesi'nde bulunan ilgili trafo bölgesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞEHZADELER

12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında Yeniköy Mahallesi ile Veziroğlu Mahallesi'nde birçok sokak ve caddede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yine Yeniköy ve Veziroğlu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında kesinti yapılacaktır.

KÖPRÜBAŞI

13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Yenice Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.