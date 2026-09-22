Manisa Belediyesi SON DAKİKA! Manisa Belediye Başkanı ne açıklama yaptı? Turgutlu okul saldırısında 1 ölü haberleri doğru mu?

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle çevreye ateş açtığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği, ilk belirlemelere göre 8 kişinin olaydan etkilendiğini ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Peki, Manisa Belediye Başkanı ne açıklama yaptı? Turgutlu okul saldırısında 1 ölü haberleri doğru mu? Detaylar...

MANİSA BELEDİYESİ SON DAKİKA!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırının ardından olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Olayın 22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmasının ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin olaydan etkilendiği, yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına gönderildiği açıklandı.

Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahsın güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

MANİSA BELEDİYE BAŞKANI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti, 4 öğrencimiz yaralandı” ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu bilgi, belediye başkanına atfedilen açıklama olarak gündeme geldi.

Manisa Valiliği'nin ilk açıklamasında ise olayda 8 kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında can kaybı ve yaralıların sayısına ilişkin ayrıca bir sayı verilmedi.

TURGUTLU OKUL SALDIRISINDA 1 ÖLÜ HABERLERİ DOĞRU MU?

Turgutlu okul saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a atfedilen açıklamada yer aldı. Buna göre saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Manisa Valiliği'nin olayın ardından yaptığı ilk açıklamada 8 kişinin olaydan etkilendiği ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Valilik açıklamasında hayatını kaybeden kişi olduğuna ilişkin ayrı bir bilgi yer almadı. Bu nedenle can kaybına ilişkin bilgi, mevcut aşamada Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a atfedilen açıklama çerçevesinde aktarılıyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.