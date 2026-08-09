Manifest Hilal gruptan ayrıldı mı, Hilal Yelekçi Manifest’ten ayrıldı mı?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası, grubun takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Hilal’in Manifest grubundan ayrılıp ayrılmadığına dair gelişmeler araştırılırken, gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. İşte Manifest Hilal ayrılığı iddiasına ilişkin merak edilenler...

HİLAL YELEKÇİ MANİFEST’TEN AYRILDI MI? MANİFEST HİLAL GRUPTAN AYRILDI MI?

2025 yılında müzik dünyasına adım atan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, grup üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında ortaya atılan ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımların ardından “Hilal Yelekçi Manifest’ten ayrıldı mı?” ve “Manifest Hilal gruptan ayrıldı mı?” soruları araştırılmaya başlandı. Hayranlar, iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor.

HİLAL YELEKÇİ MANİFEST’TEN AYRILDI MI?

Sosyal medya platformlarında bir süredir Hilal Yelekçi’nin Manifest grubundan ayrıldığı yönünde çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlandı. İddiaların farklı hesaplar tarafından yeniden paylaşılması, kısa süre içerisinde konunun geniş bir kitle tarafından konuşulmasına neden oldu. Bunun üzerine Manifest hayranları, Hilal Yelekçi’nin gruptaki durumunu araştırmaya yöneldi.

Ancak ortaya atılan ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Hilal Yelekçi’nin Manifest grubundaki yerini koruduğu ve çalışmalarına grup üyeleriyle birlikte devam ettiği belirtildi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma giren “Hilal Yelekçi Manifest’ten ayrıldı” iddiasının gerçeğe dayanmadığı ifade edildi.

MANİFEST ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Hilal Yelekçi’nin Manifest ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, grubun da faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından grubun hayranları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ayrılık söylentilerinin asılsız olduğu görüldü.

Manifest, kurulduğu 2025 yılından bu yana müzikseverlerin yakından takip ettiği gruplar arasında yer alıyor. Grup üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası da kısa sürede gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Hilal Yelekçi’nin Manifest’ten ayrıldığı yönündeki paylaşımların resmi bir açıklamaya dayanmadan sosyal medyada yayılması, bilgi kirliliğine neden oldu. Hayranların “Hilal Manifest’ten ayrıldı mı?” şeklindeki aramaları artarken, mevcut bilgilere göre Hilal Yelekçi’nin gruptan ayrılmadığı ve Manifest ile çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Böylece son günlerde sosyal medyada gündeme gelen “Hilal Yelekçi gruptan ayrıldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hilal Yelekçi’nin Manifest’teki kariyerine devam ettiği ve grubun müzik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.