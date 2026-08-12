Manchester Utd Leeds United maçı hangi kanalda, Manchester Utd Leeds United nereden CANLI izlenir?

Manchester Utd ile Leeds United arasındaki mücadele öncesinde maçın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceği araştırılıyor. “Manchester Utd Leeds United maçı hangi kanalda?” ve “Manchester Utd Leeds United nereden CANLI izlenir?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri de belli oluyor.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Manchester Utd ile Leeds United, hazırlık maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. İngiliz futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde taraftarlar, “Manchester Utd-Leeds United maçı hangi kanalda?”, “Manchester Utd-Leeds United maçı nereden canlı izlenir?” ve “Manchester Utd-Leeds United maçı saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve oynanacağı stadyum merak konusu oldu.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester Utd-Leeds United karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelenin yayın bilgileri kapsamında TRT Spor öne çıkıyor. İzleyiciler, kullandıkları televizyon platformunun kanal listesinden TRT Spor'u bularak karşılaşmayı takip edebilir.

TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor; D Smart 86. kanal, Digiturk 86. kanal, Kablo TV 133. kanal, Tivibu 85. kanal ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında platformlara bağlı olarak değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

TRT Spor'un internet üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda ise teknik nedenlerle zaman zaman kesintiler yaşanabilir. Bu nedenle karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin resmi yayın seçeneklerini tercih etmesi önem taşıyor.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Leeds United maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Hazırlık maçı kapsamında gerçekleştirilecek mücadele öncesinde iki takım da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Leeds United karşılaşması Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Futbolseverler, maç saatinden önce yayın kanalını ve kullandıkları platformdaki kanal numarasını kontrol ederek mücadeleyi takip edebilir.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ile Leeds United arasındaki hazırlık maçı, Dublin'de bulunan Croke Park'ta oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, stadyumda takip edilebileceği gibi yayın üzerinden de ekranlara gelecek.

MANCHESTER UTD-LEEDS UNITED MAÇI CANLI İZLE

Manchester Utd-Leeds United maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor üzerinden yayın bilgilerini takip edebilir. Karşılaşma öncesinde kanal ve yayın programında değişiklik olup olmadığının kontrol edilmesi, maçı kaçırmamak açısından önem taşıyor.