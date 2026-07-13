Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Malzenice ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin performansını yakından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Malzenice Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve merak edilen ayrıntılar...

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında Slovakya temsilcisi Malzenice ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin son durumunu görmek isteyen taraftarlar ise karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve oynanacağı statı araştırıyor. Peki Malzenice-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin merak edilen detaylar...

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Malzenice ile Beşiktaş arasındaki hazırlık karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, hazırlık kampında önemli bir sınav verecek.

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi, Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Karşılaşma, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesindeki performansını değerlendirmek isteyen taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Malzenice ile Beşiktaş arasında oynanacak hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, platformun internet yayını üzerinden aboneler tarafından takip edilebilecek.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden maçı canlı takip edebilecek. Platform, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve uyumlu akıllı televizyonlar aracılığıyla hizmet veriyor.

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması, Slovakya'da bulunan Slovakya Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş, kamp sürecindeki çalışmalarını bu mücadelede sahaya yansıtarak teknik heyete önemli veriler sunmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Malzenice karşılaşması, teknik ekibin oyuncuların son durumunu değerlendirmesi ve farklı oyun planlarını denemesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor. Taraftarlar ise takımın yeni sezon öncesindeki performansını merakla takip ediyor.