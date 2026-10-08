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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim 2026 Perşembe sabahı meydana gelen bina çökmesi sonrası yapının geçmişi, mülkiyet durumu ve çökme nedeni araştırılmaya başlandı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesiyle bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, Maltepe'de çöken binanın müteahhiti kim? Maltepe Cevizli'de çöken bina kime ait, kaç yılında yapıldı? Detaylar...

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNANIN MÜTEAHHİTİ KİM, KİME AİT?

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binayı hangi müteahhidin veya şirketin inşa ettiği henüz kamuoyuna açıklanmadı. 8 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından yapının inşaat süreci ve geçmişine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı.

Binanın 1987 yılında yapıldığı açıklanırken, yapımını üstlenen kişi veya şirketin belirlenmesi için yapı ruhsatı ve proje kayıtlarının incelenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda belediye arşivlerinde bulunan ruhsat ve proje bilgilerinin yanı sıra binanın yapım sürecine ilişkin kayıtların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Binanın müteahhidinin kimliğinin yanı sıra yapıda sonradan gerçekleştirilen değişiklikler de inceleme kapsamında bulunuyor. Özellikle sonradan üç kat ilave edildiğine ilişkin açıklamanın ardından, yapının ilk hali ile mevcut durumu arasındaki değişiklikler araştırılıyor.

Şu aşamada binayı inşa eden müteahhidin adıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILINDA YAPILDI, KAÇ YILLIK?

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Cevizli'de çöken binanın 1987 yılında inşa edildiğini açıkladı. Buna göre bina, 2026 yılı itibarıyla 39 yıllık.

Toplam 7 katlı olduğu belirtilen binada 12 daire bulunuyor. Çökmeden etkilenen dört dairede ise 14 kişinin kayıtlı olduğu belirtildi.

Binanın 1987 yılında inşa edilmesinin ardından yapının mevcut durumuna ilişkin değişiklikler de inceleme konusu oldu. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binaya sonradan üç kat ilave edildiğini açıkladı.

Böylece binanın yapım yılına ilişkin bilgi 1987 olarak açıklanırken, yapının sonraki süreçte geçirdiği değişiklikler de olayın ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Binanın taşıyıcı sistemi, yapı ruhsatı, mimari ve statik projeleri ile sonradan yapılan kat ilavelerine ilişkin kayıtların incelenmesi bekleniyor.

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe Cevizli'de çöken binanın neden çöktüğü henüz belirlenmedi. Binanın ilk üç katında meydana gelen çökme sonrasında olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve adli incelemeler başlatıldı.

Çökme sonrası yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili incelemeler gündeme geldi. Bu kapsamda taşıyıcı kolonlar, kirişler ve temel sistemi ile binada sonradan gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Binanın üst katlarının ayakta kalması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları kontrollü şekilde yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sırasında ikinci bir göçük riskine karşı dikkatli hareket edildi.

Binanın giriş katında tekstil atölyesi bulunduğu, ancak olay sırasında söz konusu atölyenin boş olduğu öğrenildi.

Çökme nedenine ilişkin kesin bir sonuca ise henüz ulaşılmadı. Olayın nedeninin, yapının teknik durumu ve geçmişte gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNAYA KAÇAK KAT MI EKLENDİ?

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Cevizli Mahallesi'nde çöken binaya sonradan üç kat ilave edildiğini açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte binanın ilk yapıldığı dönemdeki kat sayısı ile sonradan ulaştığı kat sayısı arasındaki değişiklik de inceleme başlıklarından biri oldu. Binanın son halindeki kat ilavelerinin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve bu işlemlere ilişkin ruhsat durumunun ne olduğu araştırılıyor.

Binaya sonradan üç kat eklendiğinin açıklanmasının ardından, söz konusu katların yapının taşıyıcı sistemi üzerindeki durumu da teknik inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda bu katların ruhsatsız veya kaçak olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle binaya sonradan üç kat ilave edildiği bilgisi açıklanmış olmakla birlikte, söz konusu ilavelerin hukuki ve ruhsat durumuna ilişkin kesin bilgi ilgili kayıtların incelenmesiyle ortaya çıkacak.

BİNA ÇÖKMESİYLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Maltepe Cevizli'deki bina çökmesinin ardından yapının geçmişine ilişkin çok sayıda başlık inceleme konusu oldu. Binanın 1987 yılında inşa edildiği, 12 daireden oluştuğu ve resmî kayıtlarda 33 kişinin ikamet ettiği açıklandı.

Yapının müteahhidinin kimliği ve tapu kayıtlarındaki maliklere ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir isim bulunmazken, binaya sonradan üç kat ilave edildiği belirtildi.

Binanın yapı ruhsatı, mimari ve statik projeleri, taşıyıcı sistemi, sonradan yapılan kat ilaveleri ve yapım sürecinde görev alan kişi veya kuruluşlara ilişkin kayıtların incelenmesiyle olayın geçmişine dair bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Çökme nedenine ilişkin adli ve teknik incelemeler devam ederken, binanın müteahhidinin kim olduğu, kime ait olduğu ve sonradan yapılan kat ilavelerinin ruhsat durumunun ne olduğu konularındaki kesin bilgilerin ilgili kurumların açıklamalarıyla ortaya çıkması bekleniyor.