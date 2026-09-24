Malatya okullar tatil mi, 25 Eylül Cuma Malatya’da okul yok mu?

25 Eylül Cuma Malatya’da okullar tatil mi? Yeni eğitim döneminde öğrenciler ve veliler, “Malatya’da yarın okul var mı, okul yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. Malatya’da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

YARIN OKULLAR VAR MI, 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar var mı, 25 Eylül Cuma okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Şanlıurfa’da deprem nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler diğer illerden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle Malatya, Ankara ve İzmir’de okullar tatil mi? sorusu gündemde.

MALATYA'DA 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya’da 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre kentte eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler ise Malatya Valiliği tarafından yapılabilecek yeni duyuruları takip ediyor.

25 EYLÜL CUMA MALATYA'DA OKUL VAR MI?

“25 Eylül Cuma Malatya’da okul yok mu?” sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Malatya’da yarın eğitime ara verildiğine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece öğrenciler 25 Eylül Cuma günü okullarına gidecek.

ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara ve İzmir’de de 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Her iki ilde de eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor. Valiliklerden yapılabilecek yeni açıklamalar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

25 Eylül Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Şu an için Malatya, Ankara ve İzmir’de eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. İllerde olumsuz hava koşulları, deprem veya farklı nedenlerle alınabilecek tatil kararları valilikler tarafından duyuruluyor. Yeni bir karar açıklanması halinde okulların tatil durumu güncellenecek.