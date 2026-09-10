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Magic Osman Sporting Lizbon - Galatasaray ve Fenerbahçe - Roma maçı skor tahmini ne?

Magic Osman Sporting Lizbon - Galatasaray ve Fenerbahçe - Roma maçı skor tahmini ne?
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Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçları öncesi futbolseverlerin gözü Magic Osman'ın yaptığı tahminlere çevrildi. Sosyal medyada yaptığı maç yorumlarıyla tanınan Magic Osman'ın Sporting Lizbon-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçı tahmini ne? sorusu gündem oldu.

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile Fenerbahçe'nin ise Roma ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Magic Osman'ın tahminleri merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Magic Osman'ın Sporting Lizbon- Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçı için yaptığı skor tahmininin ne olduğunu araştırmaya başladı.

MAGİC OSMAN SPORTİNG LİZBON GALATASARAY VE FENERBAHÇE ROMA MAÇI TAHMİNİ NE?

Sosyal medyada Magic Osman adıyla tanınan futbol yorumcusu, Sporting Lizbon- Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçları öncesinde yaptığı skor tahminleriyle gündeme geldi. Magic Osman, Galatasaray'ın Sporting Lizbon karşısında 3-1 mağlup olacağını, Fenerbahçe'nin ise Roma'ya karşı 0-3 kaybedeceğini öngördü.

 SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇINI 3-1 TAHMİN ETTİ

Magic Osman'ın yaptığı tahminler arasında özellikle Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı, karşılaşmanın Sporting Lizbon'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanacağını tahmin etti.

Galatasaray karşılaşmasına ilişkin yaptığı skor tahmininin tutması, Magic Osman'ın Fenerbahçe-Roma maçı için yaptığı değerlendirmeye olan ilgiyi de artırdı.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI İÇİN 0-3 TAHMİNİ

Magic Osman'ın ikinci dikkat çeken tahmini ise Fenerbahçe-Roma karşılaşması oldu. Sosyal medya kullanıcısı, sarı-lacivertli ekibin sahasında oynayacağı mücadelede Roma'nın 3-0 galip geleceğini öngördü.

Galatasaray'ın maçına ilişkin tahmininin gerçekleşmesinin ardından Magic Osman'ın Fenerbahçe-Roma maçı için yaptığı 0-3'lük skor tahmini sosyal medyada daha fazla konuşulmaya başladı.

  FENERBAHÇE TAHMİNİ MERAK EDİLİYOR

Galatasaray için yaptığı tahminin tutmasının ardından gözler Fenerbahçe-Roma karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler, Magic Osman'ın 0-3'lük tahmininin de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor.

Osman DEMİR
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