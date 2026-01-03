Maduro'yu kaçıran Delta Force kimdir, nedir?

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon iddiası, küresel ölçekte yankı uyandırdı. ABD kaynaklarında, söz konusu operasyonu yürüten birim olarak Delta Force'un adı yer aldı.

DELTA FORCE KİMDİR?

Delta Force, resmi adıyla 1st Special Forces Operational Detachment Delta, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na bağlı özel harekat birlikleri arasında yer alıyor. Halk arasında "Delta Force" ya da kısaca "Delta" adıyla bilinen birlik, ABD'nin en gizli askeri yapılanmalarından biri olarak tanımlanıyor. Bir kişi ya da geçici bir ekip olmayan Delta Force, kalıcı bir askeri birlikten oluşuyor.

Birliğin temel misyonu; terörle mücadele, rehine kurtarma ve yüksek değerli hedeflere yönelik operasyonların yürütülmesi olarak biliniyor. Uluslararası alanda risk düzeyi yüksek görevlerde yer alan Delta Force, ABD'deki özel operasyon birimleri arasında en üst seviyede kabul ediliyor.

DELTA FORCE NEDİR?

Delta Force, 1977 yılında Albay Charles Beckwith tarafından kuruldu. Beckwith'in İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) bünyesindeki görev deneyimleri, ABD'de benzer bir özel harekat biriminin oluşturulmasında etkili oldu. Özellikle 1970'li yıllarda artan terör eylemleri ve rehine krizleri, bu yapılanmanın hayata geçirilmesini hızlandırdı.

Birliğin faaliyet alanları arasında terörle mücadele, doğrudan askeri baskınlar, gizli keşif görevleri ve örgüt liderlerine yönelik operasyonlar yer alıyor. Delta Force'un personel yapısı, eğitim süreci ve operasyonel kapasitesi hakkında kamuoyuna çok sınırlı bilgi veriliyor; bu alanların büyük bölümü gizlilik kapsamında tutuluyor.

DELTA FORCE MADURO'YU NASIL KAÇIRDI?

Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonla ilgili ayrıntıların sınırlı olduğu bildirildi. ABD kaynaklarında, operasyonu yürüten birim olarak Delta Force'un adı yer alırken, görevin nasıl icra edildiğine dair teknik bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Operasyonun yüksek gizlilik düzeyinde planlandığı ve uygulandığı aktarıldı.

Delta Force'un çalışma biçimi gereği, hedefe yönelik bu tür görevlerde operasyonel detayların uzun süre gizli kaldığı biliniyor. Birliğin geçmişte yürüttüğü benzer nitelikteki görevlerde de ayrıntıların ancak yıllar sonra ve sınırlı ölçüde öğrenilebildiği hatırlatıldı.