Macaristan Gürcistan maçı hangi kanalda, Macaristan Gürcistan nereden CANLI izlenir?

Milli takımların sahne aldığı yoğun maç programında Macaristan ile Gürcistan da kozlarını paylaşacak. Grup sıralaması açısından kritik önem taşıyan karşılaşmada, iki takım da hanesine üç puan yazdırarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi hedefliyor. Avrupa futbolunu yakından takip eden futbolseverler ise mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden izlenebileceğini araştırıyor. Macaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan ile Gürcistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi bu dijital platform aracılığıyla takip edebilecek.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI TELEVİZYONDA VAR MI?

Karşılaşmanın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında yayınlanacağına dair doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maç, yalnızca internet üzerinden S Sport Plus aracılığıyla izleyiciye ulaşacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet bağlantısı olan cihazlar üzerinden erişilebilen bir dijital yayın platformu. Maçı izlemek isteyenler, platformun resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayarak yayına ulaşabiliyor. Platforma akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden giriş yapmak mümkün. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının takip edilmesi öneriliyor.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek için resmi yayıncı S Sport Plus'ın tercih edilmesi gerekiyor. Futbolseverlerin, internette paylaşılan resmi olmayan "canlı izle" bağlantılarından uzak durması öneriliyor. Bu tür bağlantılar hem kesintili yayına hem de kişisel veriler açısından güvenlik risklerine neden olabiliyor.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan ile Gürcistan, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak. Adını Macar futbolunun efsane ismi Ferenc Puskás'tan alan stadyum, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle Avrupa'nın dikkat çeken arenaları arasında yer alıyor.

KRİTİK BİR MÜCADELE BEKLENİYOR

Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak Macaristan, Gürcistan karşısında üç puanı hanesine yazdırarak grupta üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Son dönemde büyük turnuvalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Gürcistan ise deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmenin peşinde. İki takım arasındaki mücadele, Uluslar Ligi'ndeki grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.