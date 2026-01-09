Mabel Matiz gözaltına alındı mı? Mabel Matiz'in Perperişan şarkısı ile ilgili mahkeme kararı ne oldu?

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı etrafında yükselen tartışmalar, sosyal medyada gündemi sallıyor. Sanatçı gözaltına alındı mı, dava süreci nasıl ilerliyor ve mahkeme kararı ne oldu? Tüm bu soruların yanıtları merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MABEL MATİZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Hayır, Mabel Matiz duruşmaya tutuksuz olarak katıldı.

MAHKEME KARARI NE OLDU?

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ihbar etti ve duruşmayı 27 Mart 2026 tarihine erteledi. Henüz kesin bir karar verilmiş değil.

Yani şu aşamada Mabel Matiz ne gözaltına alındı ne de hakkında bir hüküm çıktı; dava süreci devam ediyor.

İDDİANAMEDE NE YAZIYOR?

Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi. Şarkının, şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı.

Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının, şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.

Mabel Matiz'in ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede; şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında, şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi.

'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MABEL MATİZ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Duruşmada savunma yapan Mabel Matiz, "Söz konusu şarkımı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdım. Şarkıyı bahse konu sosyal medya hesaplarımdan herkese açık bir şekilde paylaştım. Söz konusu parçada yer alan sözler kesinlikle müstehcen içerikli bir amaç taşımamaktadır. Halk müziğinden esinlenerek Fransız bir grup için yazdığım bir parçadır. Parçadaki 'cici bebe toy' Ankara ağzıyla söylenen ifadelerdir. Şarkıda öyle bir niyet ve anlam yoktur. Ben bu konularda oldukça hassasım, sanatçı duruşum ortadadır. Niyetimin bu olmadığını vicdanım rahat bir şekilde söyleyebilirim.

Ruhen 'toy', ham bir bireyi ifade etmektedir. 'Sal kuşu hanesine' yine haber göndermek amacıyla yazılmış bir sözdür. Şarkım da 'gözü kara' bir aşkın ihtişamının ifadeleridir. Bugün baktığınızda ben değil de arabesk bir sanatçı söyleseydi bu şarkıyı böyle olur muydu bilmiyorum. Söz konusu parça herkese hitap etmekte olup herkes tarafından da söylenebilir niteliktedir. Bu nedenle bu şarkıyı bir erkeğin bir kadına hitap ettiği ya da erkeğin erkeğe hitap ettiğini söylemek mümkün değildir. Şarkılarımı herkes, herkes için söyleyebilir.

Söz konusu parça sosyal medya hesaplarında herkese açık bir şekilde paylaşıldıktan sonra, soruşturma aşamasında olduğumuz için tarafımızca gerekli hassasiyetler gösterilerek kaldırılmıştır. Ancak etki alanım sınırlı olduğu için diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılması benim dışımdadır. Davamız devam ettiği için konserlerimde de söylememeye karar verdim. Benim birçok Türk halk müziği eserini, gerekli hassasiyeti göstererek çocukların etkilenmemesi adına değiştirerek söylediğim olmuştur" dedi.

Savcılık mütalaasında; suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarda bulunulmasına, suça konu müstehcenlik iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığının tespitine ve küçüklerin maneviyatı ile gelişimleri üzerinde muzır etki yapıp yapmadığının belirlenmesi amacıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor alınmasını talep etti.

DURUŞMASONUCU NE OLDU?

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.