Lukaku neden yok, Belçika Türkiye maçında Lukaku yok mu?

Türkiye'nin Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, rakip takımın en tehlikeli silahlarından biri olarak görülen Romelu Lukaku'ya ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Belçika forması altında attığı gollerle ülkesinin tarihine geçen tecrübeli forvetin bu karşılaşmada sahada olup olmayacağı, hem Türk hem de Belçikalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Lukaku neden yok, Belçika- Türkiye maçında forma giyecek mi? Haberimizde konuya ilişkin son bilgileri derledik.

VAN BOMMEL'DEN TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Belçika Milli Takımı'nın başındaki genç teknik adam Mark Van Bommel, cuma günü Türkiye ile oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın karşılaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Van Bommel, her maçı kazanmak zorunda olduklarını ancak Türkiye karşılaşmasının ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Hollandalı çalıştırıcı, kendi evlerinde oynayacak olmalarının ve tribün atmosferinin büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi.

LUKAKU İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ

Van Bommel'in açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm, Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku'ya ilişkin sözleri oldu. Belçikalı teknik adam, tecrübeli golcüyle görüşmek için kısa süre önce İstanbul'a gittiğini açıkladı. Van Bommel ayrıca Lukaku ile uzun bir videolu görüşme gerçekleştirdiklerini ve oyuncunun mevcut durumunu birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK OYNAMIYOR"

Lukaku'nun kulübündeki süre sorununa da değinen Van Bommel, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de uzun dakikalar almadığını kabul etti. Ancak bu durumun kendisi için bir sorun oluşturmadığını söyleyen Van Bommel, Lukaku'nun Belçika için ne kadar değerli olduğunun altını çizdi. Genç teknik adam, takımlarında Lukaku gibi çok fazla oyuncu bulunmadığını, oynadığı zaman pozisyonların büyük bölümünü gole çevirdiğini ifade etti. Van Bommel, Lukaku'nun Fenerbahçe'de forma giymeye devam etmesinin de önemli olduğunu ve orada iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını sözlerine ekledi.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA LUKAKU OYNAYACAK MI?

Van Bommel'in açıklamaları, Lukaku'nun Belçika'nın planlarında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ancak tecrübeli forvetin Türkiye karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ya da ilk 11'de forma giyip giymeyeceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Lukaku'nun maçtaki durumu, Belçika'nın açıklayacağı kesin kadro ve ilk 11 ile birlikte netlik kazanacak.

"TROSSARD MAÇA HAZIR"

Basın toplantısında gündeme gelen bir diğer isim ise Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard oldu. Van Bommel, Trossard'ın bir hafta boyunca antrenmanlara katılamadığını ancak şu anda karşılaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Beşiktaşlı yıldızın Türkiye maçında Belçika kadrosunda yer alabileceğine işaret ediyor.

SÜPER LİG'DEN İKİ YILDIZ, MİLLİLERİMİZİN KARŞISINDA

Belçika kadrosunda Süper Lig'de forma giyen iki önemli ismin bulunması, karşılaşmayı Türk futbolseverler için daha da ilgi çekici hale getiriyor. Fenerbahçe'de oynayan Lukaku ve Beşiktaş'ın yıldızı Trossard, bu kez ülkelerinin formasıyla A Milli Takımımızın karşısına çıkabilir. Futbolseverler, iki oyuncunun da sahada olup olmayacağını merakla bekliyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜ OYNANACAK MAÇTA

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika-Türkiye karşılaşması, iki takım için de grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Belçika karşısında A Milli Takımımızın alacağı sonuç, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, cuma günü oynanacak zorlu mücadelede Lukaku ve Trossard'ın durumunu ve maçın sonucunu heyecanla takip edecek.