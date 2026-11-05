Luka Jovic kimdir? Real Madrid'in 60 milyon euroluk eski forveti AEK'de ne yaptı?

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Real Madrid'in 2019 yazında 60 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı ama bir türlü golcü yüzünü göremediği Luka Jovic, 4 Kasım 2026 akşamı Atina'da eski takımının karşısına AEK formasıyla çıktı ve maçın 12. dakikasında Aboubakary Koita'nın golünü hazırladı.

Maçı yine de Real Madrid kazandı.

LUKA JOVİC REAL MADRİD MAÇINDA NE YAPTI?

Luka Jovic, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki AEK-Real Madrid maçında ev sahibinin ilk golünün asistini yaptı. Sağ tarafta topu alıp sol ayağına çekti, pasını Koita ağlara gönderdi.

José Mourinho'nun takımı 32. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği buldu. Stavros Pilios 75. dakikada AEK'yi yeniden öne geçirdiyse de üç dakika sonra Kylian Mbappé skoru 2-2'ye getirdi ve son sözü 90+2. dakikada Federico Valverde söyledi: 3-2. Jovic, AEK'nin bu sezonki önceki üç Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de başlamıştı. Real Madrid'e yaptığı pas turnuvadaki ilk asisti oldu. Golü yok.

LUKA JOVİC KİMDİR?

Luka Jovic, AEK'de 9 numaralı formayı giyen Sırp santrfor. Kızılyıldız altyapısından çıkan oyuncu adını, 2018-2019 sezonunda 27 gol attığı Eintracht Frankfurt'ta duyurdu; o sezonun 19 Ekim 2018 tarihli Fortuna Düsseldorf maçında attığı 5 golle Bundesliga'da bir maçta beş gol bulan en genç oyuncu oldu.

Sırbistan milli takımıyla 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda, Euro 2024'te oynadı. Euro 2024'teki Slovenya maçının son dakikasında attığı gol Sırbistan'a 1-1'lik beraberliği getirdi.

LUKA JOVİC KAÇ YAŞINDA?

Luka Jovic 28 yaşında. 23 Aralık 1997'de doğdu, yani bu ayın sonunda 29'una girecek.

LUKA JOVİC NERELİ?

Luka Jovic Sırbistan doğumlu. Futbola Belgrad'da, Kızılyıldız'ın altyapısında başladı ve 2014'te bu kulübün A takımında forma giydi.

LUKA JOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Luka Jovic, 2016'da Kızılyıldız'dan Benfica'ya geçti ama Portekiz'de A takımda yalnız iki maça çıkabildi. 2017'de kiralık gittiği Eintracht Frankfurt onu 2019'da bonservisiyle aldı ve aynı yıl Real Madrid'e sattı.

Madrid'de işler beklendiği gibi gitmedi. Karim Benzema'nın olduğu kadroda forma bulmakta zorlanan, üstüne sakatlıklarla uğraşan Jovic iki buçuk sezonda yalnız 3 gol atabildi ve 2021'in ilk yarısını kiralık olarak yine Frankfurt'ta geçirdi. Kupa dolabı ise dolu: Real Madrid formasıyla iki La Liga, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi ve iki İspanya Süper Kupası kazandı.

2022'de bedelsiz olarak Fiorentina'ya, 2023'te AC Milan'a gitti. Milan'da 47 maçta 13 gol attı. Sözleşmesi bitince 2025 yazında AEK ile anlaştı; yeni sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor.

LUKA JOVİC AEK'DE KAÇ GOL ATTI?

Luka Jovic, AEK'deki ilk sezonunda 43 maçta 21 gol attı. 18 Ocak 2026'da Panathinaikos'u 4-0 yendikleri derbide dört golün dördünü de o kaydetti. Sezonun sonunda AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyon oldu ve 10 Mayıs 2026'daki Panathinaikos maçında 93. dakikada gelen şampiyonluk golünün pasını da Jovic verdi.