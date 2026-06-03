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Luis Suarez uçak takip kodu ne, Luis Suarez İstanbul'a saat kaçta inecek?

Luis Suarez uçak takip kodu ne, Luis Suarez İstanbul'a saat kaçta inecek?
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Futbol dünyasında sıkça konuşulan isimlerden Luis Suárez için bu kez “uçak takip kodu ne?” sorusu gündeme geldi. Transfer iddialarıyla adı Türkiye ile anılan Kolombiyalı golcü hakkında, İstanbul’a geleceği yönündeki söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, uçuş detayları ve takip koduna dair net bir bilgi bulunmuyor. Taraftarlar ise yıldız oyuncunun olası geliş saatini merakla araştırıyor.

Luis Suárez’in İstanbul’a iniş saatiyle ilgili ortaya atılan iddialar futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. “ Luis Suarez İstanbul’a saat kaçta inecek?” sorusu sosyal medyada trend olurken, oyuncunun uçuş planı ve varış zamanına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Transfer söylentileri devam ederken, tüm gözler gelecek olası doğrulamalara çevrilmiş durumda.

TRANSFER İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, Portekiz temsilcisi Sporting CP forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suárez ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, “transfer bitti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, sürecin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ifade ediliyor.

LUIS SUAREZ BU GECE İSTANBUL’A MI GELİYOR?

Ortaya atılan iddialara göre Hakan Safi’nin seçim sürecinde taraftara büyük bir yıldız sözü verdiği ve bu kapsamda Luis Suárez’i İstanbul’a getirmeyi planladığı ileri sürüldü. Ancak oyuncunun uçak takip kodu, uçuş bilgileri ve İstanbul’a iniş saatiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. “Luis Suarez uçak takip kodu ne?” ve “İstanbul’a saat kaçta inecek?” soruları sosyal medyada gündem olurken, şu an için doğrulanmış bir uçuş detayı paylaşılmadı.

FABRIZIO ROMANO İDDİASI VE TRANSFER SÜRECİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano kaynaklı olduğu öne sürülen iddialarda tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Ancak kulüpler arasında resmi bir anlaşma olmadığı ve sürecin tamamen adaylık sürecine bağlı olduğu belirtiliyor. Luis Suárez’in geleceği, transfer döneminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon 53 maçta 38 gol ve 9 asistlik performans sergilediği iddia edilen Kolombiyalı golcü, etkili istatistikleriyle dikkat çekiyor. Gol yollarındaki yüksek verimliliği, Avrupa kulüplerinin ilgisini canlı tutarken transfer söylentilerinin de artmasına neden oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu iddialara rağmen ne Fenerbahçe SK ne de oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Transfer sürecine dair net bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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