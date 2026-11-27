LPG'li araçlar kapalı otoparka giremiyor, çünkü LPG havadan ağır bir gaz: sızıntı olduğunda dağılmıyor, zemine yakın yerlerde birikiyor ve kapalı alanda yangın riski oluşturuyor. 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Bina Yangın Yönetmeliği bu yasağı koruyor. Tek istisna, TSE belgesi ve itfaiye onayı gibi şartları sağlayan AVM kapalı otoparkları; bu düzenleme 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek.

Yönetmelik, Resmî Gazete'nin 33443 sayılı bugünkü nüshasında 12041 karar sayısıyla yer aldı. Aynı yasak CNG yakıtlı araçlar için de geçerli. Bir AVM'nin LPG'li araç kabul edebilmesi için otoparkın aşağıdaki teknik şartları karşılaması ve bunu belgelemesi gerekiyor.

LPG'Lİ ARAÇLAR NEDEN KAPALI OTOPARKA GİREMEZ?

Sebep gazın kendisi. LPG, yani sıvılaştırılmış petrol gazı, havadan ağır olduğu için bir kaçak olduğunda yukarı çıkıp dağılmıyor; zeminde, rögarlarda ve alt katlarda toplanıyor. Havalandırması zayıf bir bodrum katta biriken gaz tek bir kıvılcımla tutuşabiliyor. Yönetmeliğin AVM'ler için saydığı şartların çoğu da bu yüzden zemin seviyesindeki gaz algılama, havalandırma ve drenajla ilgili.

KAPALI OTOPARKA HİÇ GİREMEZ Mİ?

Genel kural olarak giremez. Konut sitelerinin, hastanelerin ve iş merkezlerinin kapalı otoparklarında LPG ve CNG'li araç yasağı sürüyor. İstisna yalnız 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM'lerin kapalı otoparkları için geçerli. Açık otoparklar bu yasağın kapsamında değil.

AVM OTOPARKINA HANGİ ŞARTLA GİRER?

Sputnik Türkiye ve Sanayi Gazetesi'nin aktardığı metne göre AVM otoparkının önce TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardındaki Tip 1 (ticari park yeri) şartlarını sağlaması gerekiyor. Otopark ayrıca TSE'den hizmet yeterlilik belgesi ve yerel itfaiyeden uygun görüş almak zorunda. Bunların yanında yönetmelik altı kural daha sayıyor:

Ruhsat veren idareler LPG'li araç kabul eden otoparkların kaydını tutacak, her yıl denetleyecek ya da denetletecek.

Otopark girişine, sürücülerin görebileceği bir yere en az 90x60 santimetre boyutunda, TS 9881 uygunluk işaretli bir tabela asılacak.

LPG'li araçlara ayrılan alan birinci bodrum katın altında olamayacak; bu alanın giriş ve çıkışı diğer araç bölümlerinden ayrı düzenlenecek.

Elektrik tesisatı ve havalandırma kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olacak. Zemin seviyesinde LPG'yi algılayan bir cihaz havalandırmayı kendiliğinden çalıştıracak.

Zemin drenajında ızgara kullanılmayacak; eğimli kanallar yapılacak, tahliye noktalarına sifonlu rögar konacak.

Otoparka yalnız tescil belgesinde LPG yazan ve muayenesi geçerli araçlar alınacak.

HANGİ ARAÇLAR İÇERİ ALINACAK?

Yalnız ruhsatında yakıt türü olarak LPG yazan ve muayenesi süresi dolmamış araçlar. Girişte bu kontrolü otoparkın yetkili görevlileri yapacak. Otopark LPG'li araç kabul etse bile ruhsatında LPG yazmayan ya da muayenesi geçersiz bir araç içeri alınmayacak. Aracına sonradan LPG sistemi taktırıp bunu ruhsata işletmeyen sürücüler de bu nedenle kapıda kalacak.

YÖNETMELİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Haberlere yansıyan metne göre yönetmelik 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek. Yani AVM'lerin şartları yerine getirmek için bir yılı aşkın süresi var.

Tarih Ne oluyor? 27 Kasım 2026 Bina Yangın Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı (sayı 33443, karar sayısı 12041) 1 Ocak 2028 Yönetmelik yürürlüğe giriyor; şartları sağlayan AVM otoparkları LPG'li araç kabul edebilecek

Sanayi Gazetesi'nin haberine göre AVM otoparkları için bir istisna önceki yönetmelikte de 2020'den bu yana bulunuyordu. Yeni metin şartları ayrıntılı olarak yeniden sıraladı.

BİNA YANGIN YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Binaların yangına karşı nasıl tasarlanacağını, hangi uyarı sistemlerinin kurulacağını, otopark gibi riskli bölümlerde hangi önlemlerin alınacağını belirleyen düzenleme. Yönetmeliğin tam metni 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yönetmelikler bölümünde yer alıyor. LPG'li araç sahipleri için asıl tarih ise 1 Ocak 2028: o günden sonra AVM girişindeki uygunluk tabelası, otoparkın LPG'li aracı kabul edip etmediğini gösterecek.