ABD siyasetinin uzun yıllardır öne çıkan isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybetmesi, yalnızca Amerikan siyasetinde değil uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Özellikle İsrail'e verdiği güçlü destek, Ukrayna politikalarındaki aktif tutumu ve İran'a yönelik sert açıklamalarıyla bilinen Graham'ın ölümünün ardından sosyal medya platformlarında çeşitli iddialar gündeme geldi. Peki, Lindsey Graham kimdir? Lindsey Graham neden öldü, öldürüldü mü? Detaylar...

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

Lindsey Graham, ABD Cumhuriyetçi Partisi'nin en tanınan senatörlerinden biri olarak yaklaşık çeyrek asır boyunca Amerikan Senatosu'nda görev yaptı. 2003 yılından itibaren Güney Carolina eyaletini Senato'da temsil eden Graham, özellikle dış politika, ulusal güvenlik ve savunma konularındaki açıklamalarıyla öne çıktı.

Uzun siyasi kariyeri boyunca ABD'nin İsrail ile stratejik ilişkilerini güçlü şekilde savunan Graham, Tel Aviv yönetimine yönelik askeri ve diplomatik desteğin artırılması gerektiğini birçok kez dile getirdi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalar da uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İran konusunda da sert bir politika izlenmesini savunan Graham, Tahran yönetimine yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ifade ederken, gerektiğinde askeri seçeneğin masada tutulmasını desteklediğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde ise Ukrayna'nın en güçlü destekçilerinden biri olarak dikkat çekti. ABD'nin Kiev yönetimine sağladığı askeri ve ekonomik yardımların devam etmesini savunan Graham, savaş boyunca birçok kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın siyasi müttefiklerinden biri olarak da bilinen Graham, Cumhuriyetçi Parti içerisinde etkili isimler arasında yer aldı.

Son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

LINDSEY GRAHAM NEDEN ÖLDÜ?

Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin yapılan resmi açıklamada, ABD'li senatörün "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde ölüm nedenine ilişkin bunun dışında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Açıklamanın ardından sosyal medya platformlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak söz konusu iddiaların hiçbiri resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Mevcut durumda kamuoyuna açıklanan tek resmi bilgi, Lindsey Graham'ın ani gelişen kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği yönünde bulunuyor.

LINDSEY GRAHAM ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Lindsey Graham'ın ölümünün ardından sosyal medyada suikast ve zehirlenme iddiaları gündeme geldi. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama veya kamuoyuna açıklanmış soruşturma sonucu bulunmuyor.

Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadesini kullandı.

Loomer, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenine Rus heyetinin katıldığını öne sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusunun daha önce Donald Trump ve Lindsey Graham hakkında öldürme çağrısı yaptığını iddia etti.

Bir başka paylaşımında ise Graham'ın Ukrayna ziyaretinden döndükten kısa süre sonra hayatını kaybetmesine dikkat çekerek, çalışanlarının ifadelerine göre "ani gelişen bir hastalık" nedeniyle öldüğünü belirtti ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini savundu.

Loomer ayrıca, Graham'ın ölümünden beş gün önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisine yönelik suikast tehdidinde bulunduğunu öne sürdüğünü hatırlattı.

Benzer şekilde İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı'nın kurucusu Haham Shmuley Boteach da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın daha önce Graham'ı tehdit ettiğini belirterek ölümün ardından çeşitli sorular yöneltti. Boteach daha sonraki paylaşımında İran'ın ölümden sorumlu olabileceğini öne sürdü.

Liberty LockDown isimli YouTube kanalının sahibi Clint Russell ise Graham'ın Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrıları nedeniyle hedef alınmış olabileceğini iddia etti.

Ancak söz konusu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının ve bazı kamuoyunda tanınan isimlerin kişisel değerlendirmeleri niteliğinde olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bilgiler arasında yer almıyor.

Şu ana kadar Lindsey Graham'ın öldürüldüğüne, suikasta uğradığına veya zehirlendiğine ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış herhangi bir açıklama yapılmış değil. Kamuoyuna açıklanan tek resmi bilgi, senatörün "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" nedeniyle yaşamını yitirdiği yönündedir.

İSRAİL VE UKRAYNA POLİTİKALARINDA ÖNE ÇIKAN BİR İSİMDİ

Lindsey Graham, uzun yıllar boyunca ABD'nin İsrail politikalarının en güçlü savunucuları arasında gösterildi.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına açık destek veren Graham, ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin sürdürülmesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin yaptığı bazı açıklamalar ve Gazze savaşına yönelik değerlendirmeleri uluslararası kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldı.

İran konusunda ise yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, çeşitli açıklamalarında askeri seçeneğin de gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı boyunca Kiev yönetimine verilen desteğin artırılması çağrısında bulunan Graham, savaş sürecinde Ukrayna'yı birçok kez ziyaret ederek üst düzey temaslarda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDAKİ İDDİALAR DOĞRULANMIŞ DEĞİL

Lindsey Graham'ın ölümü sonrasında sosyal medyada Rusya, İran ve olası suikast iddiaları gündeme taşındı. Ancak bu iddiaların tamamı sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

Şu ana kadar ABD'li yetkililer tarafından ölümün resmi açıklamada belirtilen neden dışında gerçekleştiğini gösteren herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir soruşturma sonucu da bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda, Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin resmi açıklamanın dışında yer alan iddialar bağımsız olarak doğrulanmış bilgiler niteliği taşımamaktadır. Kamuoyuna yansıyan süreç, resmi makamların açıklamaları ile sosyal medya üzerinden yapılan ve doğrulanmamış değerlendirmelerden ibaret olarak devam etmektedir.