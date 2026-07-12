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Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı
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Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Oğuz Aydın’ı sarı-lacivertlilerden resmi olarak istedi. Milli oyuncunun menajeri dün Avusturya’da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Oğuz’la ilgili kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın Nelson Semedo’nun olası ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın’ı sağ bekte kullanma planı bulunuyor.

  • Beşiktaş, Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için görüşmelere başladı.
  • Beşiktaş, Oğuz Aydın'ın transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe yönetimi ve oyuncunun menajeriyle Avusturya'da temasa geçti.
  • Oğuz Aydın'ın transferiyle ilgili son kararı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal verecek.

Yeni sezon kadro yapılanmasını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, transferde dev bir hamle için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan milli futbolcu Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak için resmi girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA OĞUZ AYDIN HAMLESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'de istediği kadar süre bulamayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Oğuz Aydın için nabız yokluyor. Teknik direktörün raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, Oğuz Aydın'ı kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hem de ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki başarılı oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek adına hem Fenerbahçe yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle geride bıraktığımız gün Avusturya'da teması kurduğu belirtildi. 

SON KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak geride bıraktığımız sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo’nun olası ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın’ı sağ bekte kullanma planının olduğu vurgulandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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