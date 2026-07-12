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Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
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Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Mason Greenwood'un İstanbul'da yaşayacağı evi hazırladığı öne sürüldü. İngiliz oyuncunun N'Golo Kante ve Marco Asensio'ya komşu olacağı ifade edildi.

  • Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde anlaşma aşamasına geldi ve oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı lüks konut ayarlandı.
  • Greenwood, İstanbul'da N'Golo Kante ve Marco Asensio ile aynı bölgede ikamet edecek.
  • Greenwood'un bu gece veya en geç yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanan Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamle için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yakın.

İSTANBUL'DAKİ EVİ BİLE HAZIR

Yönetimin uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğü görüşmelerde pürüzlerin büyük oranda giderildiği ve anlaşmanın imza aşamasına geldiği öğrenildi. Kulüp yetkilileri, İngiliz yıldızın Türkiye’ye ve şehre uyum sürecini hızlandırmak adına tüm detayları önceden planladı; hatta oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı lüks konut bile ayarlandı.

YILDIZLARLA KOMŞU OLACAK

Greenwood'un İstanbul'daki yeni adresi de oldukça dikkat çekici. Dünyaca ünlü yetenek; sarı-lacivertli ekibin bir diğer yıldızları N'Golo Kante ve Marco Asensio'nun ikamet ettiği aynı bölgede yaşayacak.

GÖZLER UÇUŞ PLANINDA

Konaklama detaylarının çözülmesinin ardından Fenerbahçe cephesinde tamamen seyahat planına odaklanıldı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte, kulüp yetkililerinin uçuş organizasyonunu tamamlamak üzere olduğu ve Greenwood'un bu gece ya da en geç yarın İstanbul'a ayak basmasının beklendiği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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