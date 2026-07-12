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Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi
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NATO Zirvesi kapsamında geldiği Türkiye’de İstanbul ve Kocaeli'ni kapsayan bir kültür turu gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Peter Magyar, zirve sonrası programını uzatarak Antalya’da tatile çıktı. Oğullarıyla birlikte geçirdiği hafta sonu tatilinden jet-ski'ye bindiği ve su kaydırağından kaydığı anlara ait bir klip paylaşan Magyar, harcamaları kendi bütçesinden karşıladığını belirterek ülkesindeki eleştirilere de yanıt verdi.

Türkiye’de düzenlenen 2 günlük NATO Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemize gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programlarının ardından Türkiye turunu tatille taçlandırdı. Zirve öncesinde İstanbul’da geniş bir kültür turu atan ve ardından Kocaeli’ne geçerek Macar tarihinin efsanevi liderlerinden Tökeli İmre adına oluşturulan Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret eden Magyar, Türkiye’ye olan hayranlığını gizlemedi.

Resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek yerine Türkiye’de kalan Macar Başbakan, oğullarıyla birlikte tatil rotasını turizmin başkenti Antalya’ya çevirdi. Tatilde geçirdiği eğlenceli anları bir klipte toplayan Magyar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HEM EĞLENDİ HEM ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Yayımlanan renkli klipte Macaristan Başbakanı Peter Magyar’ın Antalya sahillerinde enerji depoladığı görüldü. Denizde jet-ski kullanan, çocuklarıyla birlikte su kaydırağından kayarak eğlenen ve elinde terlikleriyle kumsalda yürüyen Magyar’ın samimi halleri kısa sürede büyük ilgi topladı.

Tatilinin sosyal medyada gündem olması ve bazı eleştirileri de beraberinde getirmesi üzerine Başbakan Magyar, paylaştığı klibin altına net bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımla birlikte Türkiye’de, masrafları tamamen kendim karşılayarak uzun bir hafta sonu geçirdim.”

TÜRKİYE SEVGİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Hem tarihi bağlara olan saygısı hem de Türkiye'nin doğal güzelliklerine olan ilgisiyle dikkat çeken Peter Magyar, bu hamlesiyle diplomatik temasların ötesinde Türkiye'yi bir aile tatili destinasyonu olarak ne kadar çok sevdiğini de gözler önüne sermiş oldu. 

Macar Başbakan'ın bütçesini tamamen kendi cebinden karşıladığını vurguladığı Antalya tatili, ülkesinde ve sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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