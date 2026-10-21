Lille maçında Galatasaray taraftarı yok mu, Galatasaray taraftarı maça alınmadı mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Galatasaray taraftarı Lille maçında tribünde olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa’ya giden taraftarlar için toplanma alanı, hareket saati, stada ulaşım ve güvenlik kontrollerine ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı. Kulübün uyarısına göre taraftarlar yalnızca misafir tribününe alınacak, diğer tribünlere girişleri ise kesinlikle yasak. İşte Lille – Galatasaray maçına gidecek taraftarlar için tüm detaylar.

GALATASARAY TARAFTARI LİLLE MAÇINA ALINACAK MI?

Evet, Galatasaray taraftarları Lille maçını tribünden izleyebilecek. Taraftarlara herhangi bir deplasman yasağı getirilmedi. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverler, yalnızca kendilerine ayrılan misafir tribününde yer alabilecek.

MİSAFİR TRİBÜNÜ DIŞINA GİRİŞ YASAK

Galatasaray yönetimi, Fransa’daki organizasyonda herhangi bir mağduriyet ya da güvenlik sorunu yaşanmaması için taraftarların yalnızca kendilerine ayrılan özel kapılardan stada alınacağını açıkladı. Kulüp, misafir tribünü dışındaki sektörlere girişin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Bu nedenle farklı tribünlerden bilet alan Galatasaray taraftarlarının stada girişte sorun yaşayabileceği belirtiliyor.

STAT KAPILARI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Stade Pierre-Mauroy’un kapıları, taraftarlara yerel saatle 16.45’te, Türkiye saatiyle ise 17.45’te açılacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te, yerel saatle 18.45’te başlayacak.

TOPLANMA ALANI VE HAREKET SAATİ

Fransız emniyeti ve kulüp yetkililerinin koordinasyonuyla hazırlanan plana göre, Galatasaray taraftarlarının ana toplanma noktası Lille şehir merkezindeki Grand’Place olarak belirlendi. Burada bir araya gelecek taraftarların, Grand’Place yakınındaki Rihour Metro Durağı’ndan en geç yerel saatle 15.45’te, Türkiye saatiyle 16.45’te hareket etmesi gerekiyor.

STADA NASIL GİDİLECEK?

Rihour Metro Durağı’ndan yola çıkacak taraftarlar, 4 Cantons Metro Durağı’nda inecek. Buradan yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüşle stadyum kompleksine ulaşılabilecek.

STAT GİRİŞİNDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulacak. Stat girişinde tüm taraftarlara kapsamlı üst araması yapılacak ve biletler ayrıntılı şekilde kontrol edilecek. Taraftarların, girişte zaman kaybı yaşamamak için stada erken ulaşması öneriliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek, maçın anlatımını ise Özkan Öztürk yapacak.